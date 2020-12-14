Додано: Вів 21 бер, 2023 15:47

vladimir07 написав: somilitark написав: А ось ринок продажів поки що не схожий на ринок оренди, пропозицій не багато і ціни космос, не чисельних покупців розводять рили своїми гачками наче діточок у садіку.

Поки так, але прозріння прийде і на ринок продажу нерухомості, може рушійною силою буде девал, але ринок оренди спустився на землю і без девалів...правда? Теж саме буде і з ринком продажів, просто треба почекати рік, максимум два.... А ось ринок продажів поки що не схожий на ринок оренди, пропозицій не багато і ціни космос, не чисельних покупців розводять рили своїми гачками наче діточок у садіку.Поки так, але прозріння прийде і на ринок продажу нерухомості, може рушійною силою буде девал, але ринок оренди спустився на землю і без девалів...правда? Теж саме буде і з ринком продажів, просто треба почекати рік, максимум два....



Так уже прошел год от начала войны, сильно подешевело ?

По сравнению с прогнозами в начале войны почти не подешевело.

И опять надо подождать.)



А какая ситуация в том самом городе Б. , такая самая как и в столице ?



И еще! Тетки одним из видов топлива на РН считают пухлые кубышки скопленные на пособиях за границей . Как привезут - мало не покажется, а вы рассказываете про какие-то 90-е. Так уже прошел год от начала войны, сильно подешевело ?По сравнению с прогнозами в начале войны почти не подешевело.И опять надо подождать.)А какая ситуация в том самом городе Б. , такая самая как и в столице ?И еще! Тетки одним из видов топлива на РН считают пухлые кубышки скопленные на пособиях за границей . Как привезут - мало не покажется, а вы рассказываете про какие-то 90-е.

По традиції почну відповідь з кінця, є знайомі які виїхали, вони покищо там на соціалі, як правило вчать мову, дають там пару соток євро на дитину і 450 на сім'ю, що можна відкласти з цих грошей не розумію, напевне не більше ніж с з.п. в 20 000 у віськового в тилу.По місту Б. повигрібали частини будинків і не великі будинки в місті і поруч ціною до 15000, однокімнатні і двокімнатні ціною в 10-12-15. Є пропозиції хрущиків трьошок за 18+ навіть ніхто не звертає увагу.Кажуть люди, що до нового року зовсім не було пропозицій і правили за одиничку ціну 2013-го року, а саме 20 000. Але зараз спав попит, немає вже сильного бажання у воїнів забетонуватися, а може не вистачає і ресурсів.Заліз на олх подивитися що зараз робиться, є варіанти і за 12 і за 15, не думаю що заманухі, вродє робочі варіанти, тобто трохи попит є, але...ви зверніть увагу по яким цінам іде двіжуха...до 15, максимум 16 кіло грошей і то вона вже рассосалася...Стосовно столиці, багато страждальців виїхало, напевне не можуть фізично продавати квіточки, але навес нехілий, тільки вдумайтесь...9 лямів із 39 виїхало, скільки звільниться житла? На скільки умовних Вугледарів і Бахмутів вистачить???Так що зціпити зуби і чекати, можна пробувати модель Реуса, коли треба окучувати продавана і душити дісконтом мінус 50%. Покупців немає, дрогнуть продавці, дрогнуть...ми всі ще не зрозуміли толком що трапилось, а відбулася біда на ринку нерухомості без людей вмирає все і нерухомість нікому не потрбна((((п.с. і не треба сарказма стовсовно вашої заначки, краще мати гроші ніж їх не мати і трохи потерпіти, тим паче ви не знаєте яка у нас буде економіка після війни, розбомбили і зруйнували дуже багато чого, плюс людей немає, хто буде де робити? Залишилось тільки 17 лямів пенсіонерів, усі активні або виїхали, або з ними трапилась біда на війні...Робіть правильні висновки...