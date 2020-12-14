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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 бер, 2023 16:54
5 сезон пошёл), где в первой серии кто-то кого-то душит.
Можно озвучку гоблина добавить?
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beee
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Додано: Вів 21 бер, 2023 16:59
fler написав:
КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.
Третій місяць поспіль плато.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:10
beee написав:
5 сезон пошёл), где в первой серии кто-то кого-то душит.
Можно озвучку гоблина добавить?
А чего вас так эта тема раздражает? Нервничаете, что продешевили при продаже своей квартиры -20%. Не переживайте так, думаю, что в ближайшие годы дороже вряд ли возможно продать.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:44
vladimir07 написав:
kyk написав:
Не имею, допускаю, пятерка евро, пухлые кубышки - дякую за аналітику, пишіть ще
Здесь нет аналитики, не сочиняйте.
Вы готовы утверждать, что из миллионов выехавших никому не удается откладывать с пособий ?
Я не против дешевея, но его размеры пока не впечатляют.
Цікаво, що можна відкладувати "з пособій" коли ці пособія не отримуєш?? В мене витрати і можливість скирдувати зменшились. Бо додалась оренда і додалась більша підтримка членів родини. Разом з цим податок на зарплату виріс, що теж зменшило скирдувальну можливість. Реально пишу як є.
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