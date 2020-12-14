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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 бер, 2023 16:54
5 сезон пошёл), где в первой серии кто-то кого-то душит.
Можно озвучку гоблина добавить?
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beee
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Додано: Вів 21 бер, 2023 16:59
fler написав:
КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.
Третій місяць поспіль плато.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:10
beee написав:
5 сезон пошёл), где в первой серии кто-то кого-то душит.
Можно озвучку гоблина добавить?
А чего вас так эта тема раздражает? Нервничаете, что продешевили при продаже своей квартиры -20%. Не переживайте так, думаю, что в ближайшие годы дороже вряд ли возможно продать.
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reus
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:44
vladimir07 написав:
kyk написав:
Не имею, допускаю, пятерка евро, пухлые кубышки - дякую за аналітику, пишіть ще
Здесь нет аналитики, не сочиняйте.
Вы готовы утверждать, что из миллионов выехавших никому не удается откладывать с пособий ?
Я не против дешевея, но его размеры пока не впечатляют.
Цікаво, що можна відкладувати "з пособій" коли ці пособія не отримуєш?? В мене витрати і можливість скирдувати зменшились. Бо додалась оренда і додалась більша підтримка членів родини. Разом з цим податок на зарплату виріс, що теж зменшило скирдувальну можливість. Реально пишу як є.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 18:18
reus написав: beee написав:
5 сезон пошёл), где в первой серии кто-то кого-то душит.
Можно озвучку гоблина добавить?
А чего вас так эта тема раздражает? Нервничаете, что продешевили при продаже своей квартиры -20%. Не переживайте так, думаю, что в ближайшие годы дороже вряд ли возможно продать.
Вообще не раздражает. Без юмора скука болотная. Даже когда теряю несколько десятков куе)
Ржачно просто у меня получается. Редко захожу и так получается, что попадаю на ваши посты
. Реально как сериал, который щас смотрю, где уолтер вайт душит своего напарника
Востаннє редагувалось beee
в Вів 21 бер, 2023 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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beee
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Додано: Вів 21 бер, 2023 18:20
fler написав:
КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.
КРЖН вже нема куди падати.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 18:28
reus написав: somilitark написав:
можна пробувати модель Реуса, коли треба окучувати продавана і душити дісконтом мінус 50%.
Не 50%, а 45%, і я нікого не душив навпаки, можливо, це з мене вибив кошти продаван)), але хто залишився у виграші ми побачимо згодом. Можливі різні сценарії подальшого розвитку подій.
Ну це я образно казав, не переймайтесь так.
Але коли приходить ринок покупця і немає зовсім тих самих покупців, це як червонокнижний клас, то можна трохи викручувати руки продавцям, я це назвав "душити", бо коли тобі пропонують 50% від минулорічного прайса, а ти віддаєш квіточку за 55%, то це виходить дійство під назвою економічно душити.
Я і мав на увазі, що пропонувати спочатку 50% від прайса, а потім можно трохи посунутись принципами і на 55% "зійтись в ціні"...
Все просто як апельсин(с).
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Додано: Вів 21 бер, 2023 18:30
beee написав:
Можно озвучку гоблина добавить?
Наче вашої вистачає "за очі"(((
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Додано: Вів 21 бер, 2023 18:31
beee написав:
5 сезон пошёл), где в первой серии кто-то кого-то душит.
Можно озвучку гоблина добавить?
Ні. Гоблін cдох. Йому голову проломило літерою Z.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 18:55
somilitark написав:
Ну це я образно казав
reus написав: somilitark написав:
можна пробувати модель Реуса, коли треба окучувати продавана і душити дісконтом мінус 50%.
Не 50%, а 45%, і я нікого не душив навпаки, можливо, це з мене вибив кошти продаван)), але хто залишився у виграші ми побачимо згодом. Можливі різні сценарії подальшого розвитку подій.
, не переймайтесь так.
Але коли приходить ринок покупця і немає зовсім тих самих покупців, це як червонокнижний клас, то можна трохи викручувати руки продавцям, я це назвав "душити", бо коли тобі пропонують 50% від минулорічного прайса, а ти віддаєш квіточку за 55%, то це виходить дійство під назвою економічно душити.
Я і мав на увазі, що пропонувати спочатку 50% від прайса, а потім можно трохи посунутись принципами і на 55% "зійтись в ціні"...
Все просто як апельсин(с).
мельчают "эксперты" на ветки
были времена реальных образов "палаючие дупы, пачкой авизо по мордам, голодные глаза продаванов, ОШ, ЯЗ и т.д."
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