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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10838108391084010841>
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 16:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

5 сезон пошёл), где в первой серии кто-то кого-то душит.
Можно озвучку гоблина добавить?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 16:59

  fler написав:КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.

Третій місяць поспіль плато.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 17:10

  beee написав:5 сезон пошёл), где в первой серии кто-то кого-то душит.
Можно озвучку гоблина добавить?

А чего вас так эта тема раздражает? Нервничаете, что продешевили при продаже своей квартиры -20%. Не переживайте так, думаю, что в ближайшие годы дороже вряд ли возможно продать.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 17:44

  vladimir07 написав:
  kyk написав:Не имею, допускаю, пятерка евро, пухлые кубышки - дякую за аналітику, пишіть ще :lol:


Здесь нет аналитики, не сочиняйте.
Вы готовы утверждать, что из миллионов выехавших никому не удается откладывать с пособий ?
Я не против дешевея, но его размеры пока не впечатляют.

Цікаво, що можна відкладувати "з пособій" коли ці пособія не отримуєш?? В мене витрати і можливість скирдувати зменшились. Бо додалась оренда і додалась більша підтримка членів родини. Разом з цим податок на зарплату виріс, що теж зменшило скирдувальну можливість. Реально пишу як є.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  beee написав:5 сезон пошёл), где в первой серии кто-то кого-то душит.
Можно озвучку гоблина добавить?

А чего вас так эта тема раздражает? Нервничаете, что продешевили при продаже своей квартиры -20%. Не переживайте так, думаю, что в ближайшие годы дороже вряд ли возможно продать.


Вообще не раздражает. Без юмора скука болотная. Даже когда теряю несколько десятков куе)
Ржачно просто у меня получается. Редко захожу и так получается, что попадаю на ваши посты. Реально как сериал, который щас смотрю, где уолтер вайт душит своего напарника
Востаннє редагувалось beee в Вів 21 бер, 2023 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:20

  fler написав:КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.

КРЖН вже нема куди падати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:28

  reus написав:
  somilitark написав:можна пробувати модель Реуса, коли треба окучувати продавана і душити дісконтом мінус 50%.

Не 50%, а 45%, і я нікого не душив навпаки, можливо, це з мене вибив кошти продаван)), але хто залишився у виграші ми побачимо згодом. Можливі різні сценарії подальшого розвитку подій.

Ну це я образно казав, не переймайтесь так.
Але коли приходить ринок покупця і немає зовсім тих самих покупців, це як червонокнижний клас, то можна трохи викручувати руки продавцям, я це назвав "душити", бо коли тобі пропонують 50% від минулорічного прайса, а ти віддаєш квіточку за 55%, то це виходить дійство під назвою економічно душити.
Я і мав на увазі, що пропонувати спочатку 50% від прайса, а потім можно трохи посунутись принципами і на 55% "зійтись в ціні"...
Все просто як апельсин(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:30

  beee написав:
Можно озвучку гоблина добавить?

Наче вашої вистачає "за очі"(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:31

  beee написав:5 сезон пошёл), где в первой серии кто-то кого-то душит.
Можно озвучку гоблина добавить?

Ні. Гоблін cдох. Йому голову проломило літерою Z.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:55

  somilitark написав:
  reus написав:
  somilitark написав:можна пробувати модель Реуса, коли треба окучувати продавана і душити дісконтом мінус 50%.

Не 50%, а 45%, і я нікого не душив навпаки, можливо, це з мене вибив кошти продаван)), але хто залишився у виграші ми побачимо згодом. Можливі різні сценарії подальшого розвитку подій.

Ну це я образно казав, не переймайтесь так.
Але коли приходить ринок покупця і немає зовсім тих самих покупців, це як червонокнижний клас, то можна трохи викручувати руки продавцям, я це назвав "душити", бо коли тобі пропонують 50% від минулорічного прайса, а ти віддаєш квіточку за 55%, то це виходить дійство під назвою економічно душити.
Я і мав на увазі, що пропонувати спочатку 50% від прайса, а потім можно трохи посунутись принципами і на 55% "зійтись в ціні"...
Все просто як апельсин(с).

мельчают "эксперты" на ветки
были времена реальных образов "палаючие дупы, пачкой авизо по мордам, голодные глаза продаванов, ОШ, ЯЗ и т.д."
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