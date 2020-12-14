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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10838108391084010841
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:59

  airmax78 написав:
  fler написав:КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.

КРЖН вже нема куди падати.

Звичайно, з Відня воно видніше :D
Якщо триває падіння економіки, то на чому має зрости КРЖН? На безробітті чи на інфляції?))
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не тащите пожалуйста сюда безробіття. Це гілка Києва
Хотел зайти в реберню, очередь на улице кончалась. Столиков ніт взагалі
beee
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:17

  fler написав:
  airmax78 написав:
  fler написав:КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.

КРЖН вже нема куди падати.

Звичайно, з Відня воно видніше :D
Якщо триває падіння економіки, то на чому має зрости КРЖН? На безробітті чи на інфляції?))

Я не в Вене а в Киеве)
подскажите не могу понять что подешевело за последний год?
ну хоть что то подешевело?
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:20

  Прохожий написав:
  fler написав:
  airmax78 написав:КРЖН вже нема куди падати.

Звичайно, з Відня воно видніше :D
Якщо триває падіння економіки, то на чому має зрости КРЖН? На безробітті чи на інфляції?))

Я не в Вене а в Киеве)
подскажите не могу понять что подешевело за последний год?
ну хоть что то подешевело?

airmax78, перелогинся
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:24

  Прохожий написав:
  fler написав:Звичайно, з Відня воно видніше :D
Якщо триває падіння економіки, то на чому має зрости КРЖН? На безробітті чи на інфляції?))

Я не в Вене а в Киеве)
подскажите не могу понять что подешевело за последний год?
ну хоть что то подешевело?

Нерухомість. Чи ви не бачите? Тут щодня про це пишуть і приклади наводять з підтвердженням.
  beee написав:Не тащите пожалуйста сюда безробіття. Це гілка Києва
Хотел зайти в реберню, очередь на улице кончалась. Столиков ніт взагалі

І це Вам навіяло, що в Києві немає безробіття?)) Скажу більше, є офіційна інформація про заплановане скорочення працівників понад 1,9 тис. осіб на наступний місяць у Києві. Тому і «тащу» його сюди.)) Чи Ви вважаєте, що безробіття не впливає на КРЖН?
fler
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