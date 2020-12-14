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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 бер, 2023 18:59
airmax78 написав: fler написав:
КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.
КРЖН вже нема куди падати.
Звичайно, з Відня воно видніше
Якщо триває падіння економіки, то на чому має зрости КРЖН? На безробітті чи на інфляції?))
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fler
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Додано: Вів 21 бер, 2023 19:07
Не тащите пожалуйста сюда безробіття. Це гілка Києва
Хотел зайти в реберню, очередь на улице кончалась. Столиков ніт взагалі
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Додано: Вів 21 бер, 2023 19:17
fler написав: airmax78 написав: fler написав:
КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.
КРЖН вже нема куди падати.
Звичайно, з Відня воно видніше
Якщо триває падіння економіки, то на чому має зрости КРЖН? На безробітті чи на інфляції?))
Я не в Вене а в Киеве)
подскажите не могу понять что подешевело за последний год?
ну хоть что то подешевело?
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Додано: Вів 21 бер, 2023 19:20
Прохожий написав: fler написав: airmax78 написав:
КРЖН вже нема куди падати.
Звичайно, з Відня воно видніше
Якщо триває падіння економіки, то на чому має зрости КРЖН? На безробітті чи на інфляції?))
Я не в Вене а в Киеве)
подскажите не могу понять что подешевело за последний год?
ну хоть что то подешевело?
airmax78, перелогинся
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Додано: Вів 21 бер, 2023 19:24
Прохожий написав: fler написав:
Звичайно, з Відня воно видніше
Якщо триває падіння економіки, то на чому має зрости КРЖН? На безробітті чи на інфляції?))
Я не в Вене а в Киеве)
подскажите не могу понять что подешевело за последний год?
ну хоть что то подешевело?
Нерухомість. Чи ви не бачите? Тут щодня про це пишуть і приклади наводять з підтвердженням.
beee написав:
Не тащите пожалуйста сюда безробіття. Це гілка Києва
Хотел зайти в реберню, очередь на улице кончалась. Столиков ніт взагалі
І це Вам навіяло, що в Києві немає безробіття?)) Скажу більше, є офіційна інформація про заплановане скорочення працівників понад 1,9 тис. осіб на наступний місяць у Києві. Тому і «тащу» його сюди.)) Чи Ви вважаєте, що безробіття не впливає на КРЖН?
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_Klim
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