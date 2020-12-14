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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10839108401084110842>
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:59

  airmax78 написав:
  fler написав:КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.

КРЖН вже нема куди падати.

Звичайно, з Відня воно видніше :D
Якщо триває падіння економіки, то на чому має зрости КРЖН? На безробітті чи на інфляції?))
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не тащите пожалуйста сюда безробіття. Це гілка Києва
Хотел зайти в реберню, очередь на улице кончалась. Столиков ніт взагалі
beee
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:17

  fler написав:
  airmax78 написав:
  fler написав:КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.

КРЖН вже нема куди падати.

Звичайно, з Відня воно видніше :D
Якщо триває падіння економіки, то на чому має зрости КРЖН? На безробітті чи на інфляції?))

Я не в Вене а в Киеве)
подскажите не могу понять что подешевело за последний год?
ну хоть что то подешевело?
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:20

  Прохожий написав:
  fler написав:
  airmax78 написав:КРЖН вже нема куди падати.

Звичайно, з Відня воно видніше :D
Якщо триває падіння економіки, то на чому має зрости КРЖН? На безробітті чи на інфляції?))

Я не в Вене а в Киеве)
подскажите не могу понять что подешевело за последний год?
ну хоть что то подешевело?

airmax78, перелогинся
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:24

  Прохожий написав:
  fler написав:Звичайно, з Відня воно видніше :D
Якщо триває падіння економіки, то на чому має зрости КРЖН? На безробітті чи на інфляції?))

Я не в Вене а в Киеве)
подскажите не могу понять что подешевело за последний год?
ну хоть что то подешевело?

Нерухомість. Чи ви не бачите? Тут щодня про це пишуть і приклади наводять з підтвердженням.
  beee написав:Не тащите пожалуйста сюда безробіття. Це гілка Києва
Хотел зайти в реберню, очередь на улице кончалась. Столиков ніт взагалі

І це Вам навіяло, що в Києві немає безробіття?)) Скажу більше, є офіційна інформація про заплановане скорочення працівників понад 1,9 тис. осіб на наступний місяць у Києві. Тому і «тащу» його сюди.)) Чи Ви вважаєте, що безробіття не впливає на КРЖН?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:44

  beee написав:Не тащите пожалуйста сюда безробіття. Це гілка Києва
Хотел зайти в реберню, очередь на улице кончалась. Столиков ніт взагалі

Абсолютно, не показник, так само, як і реберня у Львові. Завжди колєйка. Якщо у Львові 10% і живе, більш-менш, то того абсолютно вистачить, щоб центр був постійно закоркований, так само, як і парковки під всіма супермаркетами. При тому решта 650 тис, можуть тихенько по своїм конурам останній хрін без солі доїдати😼
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:46

  fler написав:
  Прохожий написав:Я не в Вене а в Киеве)
подскажите не могу понять что подешевело за последний год?
ну хоть что то подешевело?

Нерухомість. Чи ви не бачите? Тут щодня про це пишуть і приклади наводять з підтвердженням.

Я не бачу. В мене перед очима декілька об'єктів, в т.ч. в Одесі - падати в ціні не бажають. Про квітку взагалі мовчу. Вона тільки додає на індекс інфляції долара.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:46

От обилия рабочих мест аренда на трое уже 5500
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... Rd8Vf.html
А лютые бабушатники ещё дешевле
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... Rd8Vf.html

Ранее я писал что мой приятель с мая снимал на пл.Шевченко за 7к , неплохая однушка 40м2 с новой мебелью и техникой, но без тв, с марта этого года продавил хозяина на 6к, а надо было сразу до 5к давить, чтобы летом снова не давить.

Одно не пойму, какой смысл сдавать в аренду так дёшево. Отчаяние?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 21 бер, 2023 19:56, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:47

  Прохожий написав:Я не в Вене а в Киеве)
подскажите не могу понять что подешевело за последний год?
ну хоть что то подешевело?

Нежилая с центральным отоплением. Хотя вся нежилая в целом
stm
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:06

  vitaliian написав:Одно не пойму, какой смысл сдавать в аренду так дёшево. Отчаяние?

Жадность, коммуналка капает, лучше за 5500 сдавать, чем оплачивать счета.
Zebra
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