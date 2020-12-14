Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fler написав:Звичайно, з Відня воно видніше Якщо триває падіння економіки, то на чому має зрости КРЖН? На безробітті чи на інфляції?))
Я не в Вене а в Киеве) подскажите не могу понять что подешевело за последний год? ну хоть что то подешевело?
Нерухомість. Чи ви не бачите? Тут щодня про це пишуть і приклади наводять з підтвердженням.
beee написав:Не тащите пожалуйста сюда безробіття. Це гілка Києва Хотел зайти в реберню, очередь на улице кончалась. Столиков ніт взагалі
І це Вам навіяло, що в Києві немає безробіття?)) Скажу більше, є офіційна інформація про заплановане скорочення працівників понад 1,9 тис. осіб на наступний місяць у Києві. Тому і «тащу» його сюди.)) Чи Ви вважаєте, що безробіття не впливає на КРЖН?
beee написав:Не тащите пожалуйста сюда безробіття. Це гілка Києва Хотел зайти в реберню, очередь на улице кончалась. Столиков ніт взагалі
Абсолютно, не показник, так само, як і реберня у Львові. Завжди колєйка. Якщо у Львові 10% і живе, більш-менш, то того абсолютно вистачить, щоб центр був постійно закоркований, так само, як і парковки під всіма супермаркетами. При тому решта 650 тис, можуть тихенько по своїм конурам останній хрін без солі доїдати😼
Ранее я писал что мой приятель с мая снимал на пл.Шевченко за 7к , неплохая однушка 40м2 с новой мебелью и техникой, но без тв, с марта этого года продавил хозяина на 6к, а надо было сразу до 5к давить, чтобы летом снова не давить.
Одно не пойму, какой смысл сдавать в аренду так дёшево. Отчаяние?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 21 бер, 2023 19:56, всього редагувалось 4 разів.