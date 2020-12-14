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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 бер, 2023 20:18
airmax78 написав: fler написав:
КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.
КРЖН вже нема куди падати.
КРЖН ще й толком не розпочав падати.
Не рахуючи поодиноких випадків дисконтів -40% -50%
Не переживайте так, трішки терпіння й дочекаєтеся.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:24
reus написав: airmax78 написав: fler написав:
КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.
КРЖН вже нема куди падати.
КРЖН ще й толком не розпочав падати.
Не рахуючи поодиноких випадків дисконтів -40% -50%
Не переживайте так, трішки терпіння й дочекаєтеся.
Київська нерухомість - найдешевша в Європі. Далі вже просто нема куди падати. Такі ціни на нерухомість існують тільки в магазанах LEGO та Playmobil.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:27
somilitark написав: reus написав: somilitark написав:
можна пробувати модель Реуса, коли треба окучувати продавана і душити дісконтом мінус 50%.
Не 50%, а 45%, і я нікого не душив навпаки, можливо, це з мене вибив кошти продаван)), але хто залишився у виграші ми побачимо згодом. Можливі різні сценарії подальшого розвитку подій.
Ну це я образно казав, не переймайтесь так.
Але коли приходить ринок покупця і немає зовсім тих самих покупців, це як червонокнижний клас, то можна трохи викручувати руки продавцям, я це назвав "душити", бо коли тобі пропонують 50% від минулорічного прайса, а ти віддаєш квіточку за 55%, то це виходить дійство під назвою економічно душити.
Я і мав на увазі, що пропонувати спочатку 50% від прайса, а потім можно трохи посунутись принципами і на 55% "зійтись в ціні"...
Все просто як апельсин(с).
Я не переймаюсь. Всі ми трішки розважаємось у цей не простий час. Я до того, що доволі легко та швидко продавець погодився на мою ціну, я навіть не і не очікував, що так будуть розгортатися події.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:30
reus написав:
Я не переймаюсь. Всі ми трішки розважаємось у цей не простий час. Я до того, що доволі легко та швидко продавець погодився на мою ціну, я навіть не і не очікував, що так будуть розгортатися події.
Ну то ж було перед початком "вирішального кацапського наступу". Не витримали нерви у людини. His huge loss - your gain.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:44
airmax78 написав:
Про квітку взагалі мовчу. Вона тільки додає на індекс інфляції долара.
Кожен місяць робите розрахунки та записуєте нову ціну хотєлки у свій блокнот?
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:47
airmax78 написав:
Київська нерухомість - найдешевша в Європі. Далі вже просто нема куди падати. Такі ціни на нерухомість існують тільки в магазанах LEGO та Playmobil.
Я Вам вже наводив приклад щодо Європи. Не треба вводити в оману ваших послідовників.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 21:09
airmax78 написав: reus написав:
Я не переймаюсь. Всі ми трішки розважаємось у цей не простий час. Я до того, що доволі легко та швидко продавець погодився на мою ціну, я навіть не і не очікував, що так будуть розгортатися події.
Ну то ж було перед початком "вирішального кацапського наступу". Не витримали нерви у людини. His huge loss - your gain.
Ніхто не знає майбутнього. Я вже наводив приклад минулого, щодо кардинально різної оцінки подій моїми двоюрідними прадідами.
А от ви на сьогодні, тверезо оцінюєте без пекову ситуацію, тому прогулюєтеся парками Відня, а не Києва. Коли у липні, можливо, ситуація покращиться, то вам надішлють наказ повертатися. І в той же час співаєте мантри дорожая тому що вірите у світле майбутнє.
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