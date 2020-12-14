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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 бер, 2023 20:18
airmax78 написав: fler написав:
КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.
КРЖН вже нема куди падати.
КРЖН ще й толком не розпочав падати.
Не рахуючи поодиноких випадків дисконтів -40% -50%
Не переживайте так, трішки терпіння й дочекаєтеся.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:24
reus написав: airmax78 написав: fler написав:
КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.
КРЖН вже нема куди падати.
КРЖН ще й толком не розпочав падати.
Не рахуючи поодиноких випадків дисконтів -40% -50%
Не переживайте так, трішки терпіння й дочекаєтеся.
Київська нерухомість - найдешевша в Європі. Далі вже просто нема куди падати. Такі ціни на нерухомість існують тільки в магазанах LEGO та Playmobil.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:27
somilitark написав: reus написав: somilitark написав:
можна пробувати модель Реуса, коли треба окучувати продавана і душити дісконтом мінус 50%.
Не 50%, а 45%, і я нікого не душив навпаки, можливо, це з мене вибив кошти продаван)), але хто залишився у виграші ми побачимо згодом. Можливі різні сценарії подальшого розвитку подій.
Ну це я образно казав, не переймайтесь так.
Але коли приходить ринок покупця і немає зовсім тих самих покупців, це як червонокнижний клас, то можна трохи викручувати руки продавцям, я це назвав "душити", бо коли тобі пропонують 50% від минулорічного прайса, а ти віддаєш квіточку за 55%, то це виходить дійство під назвою економічно душити.
Я і мав на увазі, що пропонувати спочатку 50% від прайса, а потім можно трохи посунутись принципами і на 55% "зійтись в ціні"...
Все просто як апельсин(с).
Я не переймаюсь. Всі ми трішки розважаємось у цей не простий час. Я до того, що доволі легко та швидко продавець погодився на мою ціну, я навіть не і не очікував, що так будуть розгортатися події.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:30
reus написав:
Я не переймаюсь. Всі ми трішки розважаємось у цей не простий час. Я до того, що доволі легко та швидко продавець погодився на мою ціну, я навіть не і не очікував, що так будуть розгортатися події.
Ну то ж було перед початком "вирішального кацапського наступу". Не витримали нерви у людини. His huge loss - your gain.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:44
airmax78 написав:
Про квітку взагалі мовчу. Вона тільки додає на індекс інфляції долара.
Кожен місяць робите розрахунки та записуєте нову ціну хотєлки у свій блокнот?
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:47
airmax78 написав:
Київська нерухомість - найдешевша в Європі. Далі вже просто нема куди падати. Такі ціни на нерухомість існують тільки в магазанах LEGO та Playmobil.
Я Вам вже наводив приклад щодо Європи. Не треба вводити в оману ваших послідовників.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 21:09
airmax78 написав: reus написав:
Я не переймаюсь. Всі ми трішки розважаємось у цей не простий час. Я до того, що доволі легко та швидко продавець погодився на мою ціну, я навіть не і не очікував, що так будуть розгортатися події.
Ну то ж було перед початком "вирішального кацапського наступу". Не витримали нерви у людини. His huge loss - your gain.
Ніхто не знає майбутнього. Я вже наводив приклад минулого, щодо кардинально різної оцінки подій моїми двоюрідними прадідами.
А от ви на сьогодні, тверезо оцінюєте безпекову ситуацію, тому прогулюєтеся парками Відня, а не Києва. Коли у липні, можливо, ситуація покращиться, то вам надішлють наказ повертатися. І в той же час співаєте мантри дорожая тому що вірите у світле майбутнє.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 21:55
Есть у людей деньги. Мне за яг 250 предлагали дважды. Просмотры каждую неделю.
Решил доделать ремонт. Прогулялся по пейзажке, кстати на самокате)). Людей огромные толпы. Место уникальное, продавать не на часі.
Это кому нужна инфа из реальности. Ну там где реальный мир, это за окном если что))
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:01
Richi написав: vitaliian написав:Bolt
Херсонская область кормили всех или по крайней мере половину. Ну и убежало туда где халявный суп тоже много. Лишь бы не работать. Современные рабы - где кормят бесплатно, туда и бегут.
Моя знакомая в Херсонской области, имела 3 магазина, 2 квартиры, 2 автомобиля, дача (дом в 2 этажа) большую теплицу … Выехала с 2-мя детьми и пожилой мамой и теперь убирает квартиры, сидит с чужим ребёнком и подрабатывает горничной в отеле.
При этом, неоднократно предлагал выслать денег – отказывается категорически. Знаю, что и другие общие знакомые пытались – без результата. Знаю, что есть какое-то НЗ, но видимо понимает, что впереди тяжёлые времена и не спешит раскрывать кубышку.
Откуда у вас такой снобизм по отношению к этим людям?
Приятно читать, что есть такие люди́, о которых вы пишете. Но, поверьте, сколько быдла наехало. Противно с ними в одном автобусе ехать.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:17
Richi написав:
Откуда у вас такой снобизм по отношению к этим людям
извиняюсь если кого то обидел, когда человек выехал с оккупированной территории или по крайней мере с территории где каждый день обстрелы, я это понимаю, и радуюсь, что им дали такую возможность. Но много повыезжало например с Киева (иначе откуда такие цены на аренду?) И с областей западнее Киева, другую мотивацию кроме как за бесплатным супом я не нахожу.
Мне пишут, что выехавшие боятся обстрелов. В дтп ежедневно гибнет в десятки раз больше людей, чем по всей Украине от обстрелов , но почему боятся обстрелов, а не дтп? и не выезжают в дикие джунгли, где нет автотранспорта?
Тут либо иррациональный страх, что является пограничным с патологическим состоянием, или какая то хитрожопость , типа вы там страдайте от войны, а мы в Европе неплохо пересидим.
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