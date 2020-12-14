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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 бер, 2023 22:40
Пол года назад каждый день слушала много жалоб: все не так, деньги вовремя не перечислили, квартиру сняли абсолютно пустую, в школу ездить далеко/ надо рано вставать/ там ничему не учат, язык тяжёлый - выучить нереально и т.п. люди реально некоторые плакали. Входишь в ситуацию, думаешь, как помочь дельным советом. Говорю, ну, так вернитесь в Украине. Я из Харькова/Сум/ ... Говорю, так Украина это же не только Харьков, чего тут слезы лить и страдать, если можно на ЗУ, например, жить. Причем, ругают Германию( все медленно, документы потеряли, перепутали, кровати/ мебели нет) откровенные, сорри, бомжи. Люди в Киеве однушку снять не могли- денег не зарабатывали. Тут все на шару- и все равно не так.
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Wisznia2021
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:47
beee написав:
Есть у людей деньги. Мне за яг 250 предлагали дважды. Просмотры каждую неделю.
Решил доделать ремонт. Прогулялся по пейзажке, кстати на самокате)). Людей огромные толпы. Место уникальное, продавать не на часі.
Это кому нужна инфа из реальности. Ну там где реальный мир, это за окном если что))
Реальный мир, каждый видит по-своему. Мы не знаем, как в будущем будут развиваться события. Может быть такое, что вы пожалеете, что не продали за 250, а может и наоборот, продадите дороже. Но думаю, что пока медленно вниз. Если дают с дисконтом -15%, я бы продал все лишние метры. Вляпаться в бетон еще будет масса возможностей.
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reus
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