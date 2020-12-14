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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 бер, 2023 22:40
Пол года назад каждый день слушала много жалоб: все не так, деньги вовремя не перечислили, квартиру сняли абсолютно пустую, в школу ездить далеко/ надо рано вставать/ там ничему не учат, язык тяжёлый - выучить нереально и т.п. люди реально некоторые плакали. Входишь в ситуацию, думаешь, как помочь дельным советом. Говорю, ну, так вернитесь в Украине. Я из Харькова/Сум/ ... Говорю, так Украина это же не только Харьков, чего тут слезы лить и страдать, если можно на ЗУ, например, жить. Причем, ругают Германию( все медленно, документы потеряли, перепутали, кровати/ мебели нет) откровенные, сорри, бомжи. Люди в Киеве однушку снять не могли- денег не зарабатывали. Тут все на шару- и все равно не так.
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Wisznia2021
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:47
beee написав:
Есть у людей деньги. Мне за яг 250 предлагали дважды. Просмотры каждую неделю.
Решил доделать ремонт. Прогулялся по пейзажке, кстати на самокате)). Людей огромные толпы. Место уникальное, продавать не на часі.
Это кому нужна инфа из реальности. Ну там где реальный мир, это за окном если что))
Реальный мир, каждый видит по-своему. Мы не знаем, как в будущем будут развиваться события. Может быть такое, что вы пожалеете, что не продали за 250, а может и наоборот, продадите дороже. Но думаю, что пока медленно вниз. Если дают с дисконтом -15%, я бы продал все лишние метры. Вляпаться в бетон еще будет масса возможностей.
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reus
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:53
Wisznia2021 написав:
Пол года назад каждый день слушала много жалоб: все не так, деньги вовремя не перечислили, квартиру сняли абсолютно пустую, в школу ездить далеко/ надо рано вставать/ там ничему не учат, язык тяжёлый - выучить нереально и т.п. люди реально некоторые плакали. Входишь в ситуацию, думаешь, как помочь дельным советом. Говорю, ну, так вернитесь в Украине. Я из Харькова/Сум/ ... Говорю, так Украина это же не только Харьков, чего тут слезы лить и страдать, если можно на ЗУ, например, жить. Причем, ругают Германию( все медленно, документы потеряли, перепутали, кровати/ мебели нет) откровенные, сорри, бомжи. Люди в Киеве однушку снять не могли- денег не зарабатывали. Тут все на шару- и все равно не так.
Маргиналам всегда все, все должны. И все виновны в том, что они не могут заработать и устроить свою жизнь.
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reus
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Додано: Вів 21 бер, 2023 23:03
reus написав: Wisznia2021 написав:
Пол года назад каждый день слушала много жалоб: все не так, деньги вовремя не перечислили, квартиру сняли абсолютно пустую, в школу ездить далеко/ надо рано вставать/ там ничему не учат, язык тяжёлый - выучить нереально и т.п. люди реально некоторые плакали. Входишь в ситуацию, думаешь, как помочь дельным советом. Говорю, ну, так вернитесь в Украине. Я из Харькова/Сум/ ... Говорю, так Украина это же не только Харьков, чего тут слезы лить и страдать, если можно на ЗУ, например, жить. Причем, ругают Германию( все медленно, документы потеряли, перепутали, кровати/ мебели нет) откровенные, сорри, бомжи. Люди в Киеве однушку снять не могли- денег не зарабатывали. Тут все на шару- и все равно не так.
Маргиналам всегда все, все должны. И все виновны в том, что они не могут заработать и устроить свою жизнь.
Слаба богу до Испании такие не добрались
Наверное потому что тут никому ничего особо не давали кроме пакета жрачки раз в неделю на 20 евро. Поэтому и смысла ехать халявщикам нет.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 23:14
reus написав: airmax78 написав: fler написав:
КРЖН поки тільки вниз, немає на чому зростати.
КРЖН вже нема куди падати.
КРЖН ще й толком не розпочав падати.
Не рахуючи поодиноких випадків дисконтів -40% -50%
Не переживайте так, трішки терпіння й дочекаєтеся
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когда можно будет откупить вашу новую прелесть за 50% от вашей цены сделки?)
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Додано: Вів 21 бер, 2023 23:16
Wisznia2021 написав:
Пол года назад каждый день слушала много жалоб: все не так, деньги вовремя не перечислили, квартиру сняли абсолютно пустую, в школу ездить далеко/ надо рано вставать/ там ничему не учат, язык тяжёлый - выучить нереально и т.п. люди реально некоторые плакали. Входишь в ситуацию, думаешь, как помочь дельным советом. Говорю, ну, так вернитесь в Украине. Я из Харькова/Сум/ ... Говорю, так Украина это же не только Харьков, чего тут слезы лить и страдать, если можно на ЗУ, например, жить. Причем, ругают Германию( все медленно, документы потеряли, перепутали, кровати/ мебели нет) откровенные, сорри, бомжи. Люди в Киеве однушку снять не могли- денег не зарабатывали. Тут все на шару- и все равно не так.
вы блондинка?
тему ветки понять сложно я так понимаю?
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Додано: Сер 22 бер, 2023 00:05
vitaliian написав: Richi написав:
Откуда у вас такой снобизм по отношению к этим людям
извиняюсь если кого то обидел, когда человек выехал с оккупированной территории или по крайней мере с территории где каждый день обстрелы, я это понимаю, и радуюсь, что им дали такую возможность. Но много повыезжало например с Киева (иначе откуда такие цены на аренду?) И с областей западнее Киева, другую мотивацию кроме как за бесплатным супом я не нахожу.
Мне пишут, что выехавшие боятся обстрелов. В дтп ежедневно гибнет в десятки раз больше людей, чем по всей Украине от обстрелов , но почему боятся обстрелов, а не дтп? и не выезжают в дикие джунгли, где нет автотранспорта?
Тут либо иррациональный страх, что является пограничным с патологическим состоянием, или какая то хитрожопость , типа вы там страдайте от войны, а мы в Европе неплохо пересидим.
Мне фейсбучик и инстаграмм постоянно подкидывает рилзы от моих киевских знакомых беженцев (и не только). Там путешествия, красоты Европы и Северной Америки, идиллия и часто под какую-то романтическую музыку. Прямо как заставки к ветке "Эмиграция и заробитчанство". На хрена они это делают - хз. И это кто-то даже лайкает.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 00:32
Прохожий написав:
когда можно будет откупить вашу новую прелесть за 50% от вашей цены сделки?)
Я прогнозировал падение цен от 2021 года, а не от цены моей сделки. Я купил -45% от цен 2021 года. Сделкой остался доволен, во всяком случае, пока. Продавать не собираюсь, тем более за полцены моей сделки. Хотя, если не дай Бог прилетят черные лебеди, то -50% от цены сделки может оказаться хорошей ценой.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 01:47
reus написав: Прохожий написав:
когда можно будет откупить вашу новую прелесть за 50% от вашей цены сделки?)
Я прогнозировал падение цен от 2021 года, а не от цены моей сделки. Я купил -45% от цен 2021 года. Сделкой остался доволен, во всяком случае, пока. Продавать не собираюсь, тем более за полцены моей сделки. Хотя, если не дай Бог прилетят черные лебеди
, то -50% от цены сделки может оказаться хорошей ценой.
В который раз восхищаюсь Вашим оптимистическим взглядом на мир
То есть они еще к нам не прилетали, или это были еще не черные лебеди, а серые голуби?)
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