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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 бер, 2023 09:49
little_wanderer написав: airmax78 написав:
Київська нерухомість - найдешевша в Європі. Далі вже просто нема куди падати. Такі ціни на нерухомість існують тільки в магазанах LEGO та Playmobil.
Київська нерухомість - також i найгiрша в Європі. Гiрше вже просто нема куди будувати. Такі мурашники i хрущi існують тільки в кацапстанi.
а ви в Європі були?
а то в мене закралися сумніви
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Олежан
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Додано: Сер 22 бер, 2023 09:51
reus написав: beee написав:
Есть у людей деньги. Мне за яг 250 предлагали дважды. Просмотры каждую неделю.
Решил доделать ремонт. Прогулялся по пейзажке, кстати на самокате)). Людей огромные толпы. Место уникальное, продавать не на часі.
Это кому нужна инфа из реальности. Ну там где реальный мир, это за окном если что))
Реальный мир, каждый видит по-своему. Мы не знаем, как в будущем будут развиваться события. Может быть такое, что вы пожалеете, что не продали за 250, а может и наоборот, продадите дороже. Но думаю, что пока медленно вниз. Если дают с дисконтом -15%, я бы продал все лишние метры. Вляпаться в бетон еще будет масса возможностей.
иметь дело нужно с "большими чеками", людьми добившимися успеха. если окружать себя скупердяями, реальный мир будет отражением этого выбора.
чем ниже будет оценка недвиги, тем жаднее контингент. поставь -50%, придут деловые нищеброды и будут просить торг.
интересная история приключилась со стервятниками - перекупами из автобизнеса. "бизнесмены" в севене купили по дешёвке квартиру ремонт в которой нужно сбить и сделать заново: потёкшее отопление, вода, трещины потолков, кривущие полы, канализация, проводка. нашли друг друга перекупы
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Додано: Сер 22 бер, 2023 09:57
Олежан написав: little_wanderer написав: airmax78 написав:
Київська нерухомість - найдешевша в Європі. Далі вже просто нема куди падати. Такі ціни на нерухомість існують тільки в магазанах LEGO та Playmobil.
Київська нерухомість - також i найгiрша в Європі. Гiрше вже просто нема куди будувати. Такі мурашники i хрущi існують тільки в кацапстанi.
а ви в Європі були?
а то в мене закралися сумніви
не був він і близько. бо перднув дичину якусь.
перепугана знайома купила за 80куе 60 км від вроцлава хату в панельке старой, на большее денег не хватило. рыдает третий день
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Додано: Сер 22 бер, 2023 10:35
airmax78 написав: vitaliian написав: Richi написав:
Откуда у вас такой снобизм по отношению к этим людям
извиняюсь если кого то обидел, когда человек выехал с оккупированной территории или по крайней мере с территории где каждый день обстрелы, я это понимаю, и радуюсь, что им дали такую возможность. Но много повыезжало например с Киева (иначе откуда такие цены на аренду?) И с областей западнее Киева, другую мотивацию кроме как за бесплатным супом я не нахожу.
Мне пишут, что выехавшие боятся обстрелов. В дтп ежедневно гибнет в десятки раз больше людей, чем по всей Украине от обстрелов , но почему боятся обстрелов, а не дтп? и не выезжают в дикие джунгли, где нет автотранспорта?
Тут либо иррациональный страх, что является пограничным с патологическим состоянием, или какая то хитрожопость , типа вы там страдайте от войны, а мы в Европе неплохо пересидим.
Мне фейсбучик и инстаграмм постоянно подкидывает рилзы от моих киевских знакомых беженцев (и не только). Там путешествия, красоты Европы и Северной Америки, идиллия и часто под какую-то романтическую музыку. Прямо как заставки к ветке "Эмиграция и заробитчанство". На хрена они это делают - хз. И это кто-то даже лайкает.
А в чем проблема?
Работающий больше чем на минималку в Европе может позволить себе вполне качественно отдохнуть среди красот.
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antey1969
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Додано: Сер 22 бер, 2023 10:55
beee написав:
перепугана знайома купила за 80куе 60 км від вроцлава хату в панельке старой, на большее денег не хватило. рыдает третий день
в 2012 мы во Вроцлаве смотрели сыну сотрудника в этих пределах и даже был выбор, только по местным районам не Ориентируюсь может быть плохие районы. Старый фонд 2-3 этажа, планировки странные. Кухни маленькие. А что знакомая продать неудачную покупку не может?
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:00
antey1969 написав: airmax78 написав:
Мне фейсбучик и инстаграмм постоянно подкидывает рилзы от моих киевских знакомых беженцев (и не только). Там путешествия, красоты Европы и Северной Америки, идиллия и часто под какую-то романтическую музыку. Прямо как заставки к ветке "Эмиграция и заробитчанство". На хрена они это делают - хз. И это кто-то даже лайкает.
А в чем проблема?
Работающий больше чем на минималку в Европе может позволить себе вполне качественно отдохнуть среди красот.
Проблема в сраной эмпатии, вернее в ее отстуствии. Если ты выехал за кордон, то хотя бы имей совесть не дразнить своих бывших соотечественников как тебе там збс пока они в укрытии сидят без света.
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airmax78
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:03
Natt написав: reus написав: Прохожий написав:
когда можно будет откупить вашу новую прелесть за 50% от вашей цены сделки?)
Я прогнозировал падение цен от 2021 года, а не от цены моей сделки. Я купил -45% от цен 2021 года. Сделкой остался доволен, во всяком случае, пока. Продавать не собираюсь, тем более за полцены моей сделки. Хотя, если не дай Бог прилетят черные лебеди
, то -50% от цены сделки может оказаться хорошей ценой.
В который раз восхищаюсь Вашим оптимистическим взглядом на мир
То есть они еще к нам не прилетали, или это были еще не черные лебеди, а серые голуби?)
На мой взгляд, пока все идет по оптимистическому сценарию. Если бы я не был оптимистом, то не покупал бы недвижимость сейчас. Черные лебеди сейчас в Бахмуте. Киев отделался легким испугом. Я уверен в нашей победе, но не думаю, что в этом году.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:20
beee написав:
иметь дело нужно с "большими чеками", людьми добившимися успеха. если окружать себя скупердяями, реальный мир будет отражением этого выбора.
чем ниже будет оценка недвиги, тем жаднее контингент. поставь -50%, придут деловые нищеброды и будут просить торг.
Я всю жизнь учусь у людей, которые успешней меня. Но большинство из них скупердяи, которые считают каждую копейку. Я, конечно, считаю деньги, но без крайностей, жизнь одна и короткая и нужно себя иногда баловать. Не нужно ставить цену продажи сразу -50%. Я ставлю максимально возможную, а потом торгуюсь и все стороны довольны. Во всяком случае, ФК1 я продал за цену выше, чем планировал.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:22
приглядаюсь до таунхаусу в Гатному за 90К
(електричку можна заряджати у дворі, півгодини до метро пішки)
буду вдячний за відгуки по даній локації: плюси мінуси підводні камені(с)
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:37
"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?
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Феодал
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