RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10842108431084410845
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:49

  Феодал написав:"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?

Меня этот вариант заинтересовал. Еду завтра смотреть.
reus
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 21.03.12
Подякував: 416 раз.
Подякували: 1416 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:51

  Феодал написав:"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?

5.2% річних доходність. Я вважаю що це просто акуенна. Україна - це Європа. Про те що про дабл діджитс доходність оренди потрібно забути раз і назавжди я писав задовго до війни.
#ктонепонялтотпоймет
airmax78
 
Повідомлень: 42089
З нами з: 25.10.12
Подякував: 957 раз.
Подякували: 5159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:55

  airmax78 написав:
  Феодал написав:"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?

5.2% річних доходність. Я вважаю що це просто акуенна. Україна - це Європа. Про те що про дабл діджитс доходність оренди потрібно забути раз і назавжди я писав задовго до війни.
#ктонепонялтотпоймет

ага, хай тільки кордони відкриють :D
Феодал
 
Повідомлень: 316
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:11

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  Феодал написав:"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?

5.2% річних доходність. Я вважаю що це просто акуенна. Україна - це Європа. Про те що про дабл діджитс доходність оренди потрібно забути раз і назавжди я писав задовго до війни.
#ктонепонялтотпоймет

ага, хай тільки кордони відкриють :D

І що? Всі виїдуть протягом тижня?
airmax78
 
Повідомлень: 42089
З нами з: 25.10.12
Подякував: 957 раз.
Подякували: 5159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:45

  airmax78 написав:
  Феодал написав:"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?

5.2% річних доходність. Я вважаю що це просто акуенна. Україна - це Європа. Про те що про дабл діджитс доходність оренди потрібно забути раз і назавжди я писав задовго до війни.
#ктонепонялтотпоймет


Можна вважати що завгодно. Про те, що вартість квітки щоденне зростає на інфляцію долара с початку 2022 р. Про те, що Віденська опера - колгоспний заклад порівняно з Києвською. Про те, що в Україні прибутковість оренди буде як у Відні. Це звичайно набагато емпатичніше до тих, хто залишився в Україні, ніж фоточки в інстаграмі.

В недорозвинених же економіках, або як інтелегентно їх називають західні аналітики emerging markets, або frontier market щодо України, доходність житлової нерухомості (і іншої нерухомості) була і ще довго буде дабл діджітс за відсутності форсмажорів типу війни. Поточний провал доходності невідворотньо призведе до зниження цін на активи КРЖН, яке тільки частково буде компенсуватись зростанням вартості оренди. Проте ми прийдемо до історичних 10+% в перспективі 2-3 років після закінчення війни.
adeges
 
Повідомлень: 4188
З нами з: 14.03.06
Подякував: 366 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:51

  adeges написав:
  airmax78 написав:5.2% річних доходність. Я вважаю що це просто акуенна. Україна - це Європа. Про те що про дабл діджитс доходність оренди потрібно забути раз і назавжди я писав задовго до війни.
#ктонепонялтотпоймет


Можна вважати що завгодно. Про те, що вартість квітки щоденне зростає на інфляцію долара с початку 2022 р. Про те, що Віденська опера - колгоспний заклад порівняно з Києвською. Про те, що в Україні прибутковість оренди буде як у Відні. Це звичайно набагато емпатичніше до тих, хто залишився в Україні, ніж фоточки в інстаграмі.

В недорозвинених же економіках, або як інтелегентно їх називають західні аналітики emerging markets, або frontier market щодо України, доходність житлової нерухомості (і іншої нерухомості) була і ще довго буде дабл діджітс за відсутності форсмажорів типу війни. Поточний провал доходності невідворотньо призведе до зниження цін на активи КРЖН, яке тільки частково буде компенсуватись зростанням вартості оренди. Проте ми прийдемо до історичних 10+% в перспективі 2-3 років після закінчення війни.

Помрійте. В недоразвиненій недокраїні на північ від Києва доходність оренди вже давно в межах 5% річних. Без війни. Доходність оренди в Києві більше ніколи не буде вищою за 5-8% річних за рідкісними виключними випадками.
І так, вказувати на недоліки закородонного життя це краще ніж малювати розових поні та пускати слюні щастя: боже, нарешті я живу за кордоном! Дякую путін!
airmax78
 
Повідомлень: 42089
З нами з: 25.10.12
Подякував: 957 раз.
Подякували: 5159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:01

  Феодал написав:"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?

Она хоть в наличии или "оставьте свой номер, эту забрали, мы вам предложим ещё лучше варианты...."???
барабашов
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 16.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10842108431084410845
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1197 5263340
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 17:49
ViktorR
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15938537
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5377
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.