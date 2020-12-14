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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 бер, 2023 11:49
Феодал написав:
"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?
Меня этот вариант заинтересовал. Еду завтра смотреть.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:51
Феодал написав:
"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?
5.2% річних доходність. Я вважаю що це просто акуенна. Україна - це Європа. Про те що про дабл діджитс доходність оренди потрібно забути раз і назавжди я писав задовго до війни.
#ктонепонялтотпоймет
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Додано: Сер 22 бер, 2023 11:55
airmax78 написав: Феодал написав:
"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?
5.2% річних доходність. Я вважаю що це просто акуенна. Україна - це Європа. Про те що про дабл діджитс доходність оренди потрібно забути раз і назавжди я писав задовго до війни.
#ктонепонялтотпоймет
ага, хай тільки кордони відкриють
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Феодал
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Додано: Сер 22 бер, 2023 12:11
Феодал написав: airmax78 написав: Феодал написав:
"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?
5.2% річних доходність. Я вважаю що це просто акуенна. Україна - це Європа. Про те що про дабл діджитс доходність оренди потрібно забути раз і назавжди я писав задовго до війни.
#ктонепонялтотпоймет
ага, хай тільки кордони відкриють
І що? Всі виїдуть протягом тижня?
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Додано: Сер 22 бер, 2023 12:45
airmax78 написав: Феодал написав:
"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?
5.2% річних доходність. Я вважаю що це просто акуенна. Україна - це Європа. Про те що про дабл діджитс доходність оренди потрібно забути раз і назавжди я писав задовго до війни.
#ктонепонялтотпоймет
Можна вважати що завгодно. Про те, що вартість квітки щоденне зростає на інфляцію долара с початку 2022 р. Про те, що Віденська опера - колгоспний заклад порівняно з Києвською. Про те, що в Україні прибутковість оренди буде як у Відні. Це звичайно набагато емпатичніше до тих, хто залишився в Україні, ніж фоточки в інстаграмі.
В недорозвинених же економіках, або як інтелегентно їх називають західні аналітики emerging markets, або frontier market щодо України, доходність житлової нерухомості (і іншої нерухомості) була і ще довго буде дабл діджітс за відсутності форсмажорів типу війни. Поточний провал доходності невідворотньо призведе до зниження цін на активи КРЖН, яке тільки частково буде компенсуватись зростанням вартості оренди. Проте ми прийдемо до історичних 10+% в перспективі 2-3 років після закінчення війни.
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adeges
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Додано: Сер 22 бер, 2023 12:51
adeges написав: airmax78 написав:
5.2% річних доходність. Я вважаю що це просто акуенна. Україна - це Європа. Про те що про дабл діджитс доходність оренди потрібно забути раз і назавжди я писав задовго до війни.
#ктонепонялтотпоймет
Можна вважати що завгодно. Про те, що вартість квітки щоденне зростає на інфляцію долара с початку 2022 р. Про те, що Віденська опера - колгоспний заклад порівняно з Києвською. Про те, що в Україні прибутковість оренди буде як у Відні. Це звичайно набагато емпатичніше до тих, хто залишився в Україні, ніж фоточки в інстаграмі.
В недорозвинених же економіках, або як інтелегентно їх називають західні аналітики emerging markets, або frontier market щодо України, доходність житлової нерухомості (і іншої нерухомості) була і ще довго буде дабл діджітс за відсутності форсмажорів типу війни. Поточний провал доходності невідворотньо призведе до зниження цін на активи КРЖН, яке тільки частково буде компенсуватись зростанням вартості оренди. Проте ми прийдемо до історичних 10+% в перспективі 2-3 років після закінчення війни.
Помрійте. В недоразвиненій недокраїні на північ від Києва доходність оренди вже давно в межах 5% річних. Без війни. Доходність оренди в Києві більше ніколи не буде вищою за 5-8% річних за рідкісними виключними випадками.
І так, вказувати на недоліки закородонного життя це краще ніж малювати розових поні та пускати слюні щастя: боже, нарешті я живу за кордоном! Дякую путін!
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airmax78
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:01
Феодал написав:
"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?
Она хоть в наличии или "оставьте свой номер, эту забрали, мы вам предложим ещё лучше варианты...."???
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барабашов
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:35
барабашов написав: Феодал написав:
"Драгомирова 20
ЖК Новопечерские Липки
65 кВм
2-х комнатная 850$ БЕЗ КОМИССИИ
телефон - +380964422151"
что там по севену пацаны?
Она хоть в наличии или "оставьте свой номер, эту забрали, мы вам предложим ещё лучше варианты...."???
850 дол. аренды за квартиру ценой в 200куе максимум - это отличная доходность. И 700 долл. было бы совсем неплохо.
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airmax78
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Додано: Сер 22 бер, 2023 14:07
Добрый день. Подскажите, может кто ориентируется в вопросе.
Платим рассрочку по квартире. Платим не полную сумму платежа в графике, так как из-за войны упали доходы. Застройщик не насчитывал пеню, в сентябре ездили в ОП уточняли, что согласно постановления торгово промышленной палаты, застройщик и не должен начислять пени. Но вот недавно прислал документ, по которому насчитал пеню начиная с мая месяца.
Сума приличная. Квартира в Киеве, не фронтовой регион.
Как быть в данной ситуации?
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_Klim
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