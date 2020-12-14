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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10843108441084510846
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На переговоры надо взять Реуса
Пусть он свою природную наглость и хваткость поприменяет в мирных целях
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:45

  барабашов написав:На переговоры надо взять Реуса
Пусть он свою природную наглость и хваткость поприменяет в мирных целях

Это только коммунисты любят называть предприимчивого человека наглым и хватким. :D
Но в данном случае, я вряд ли смогу помочь. Для начала я бы на месте покупателя проконсультировался у профильного юриста и только потом планировал переговоры.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:47

  Любопытный написав:Добрый день. Подскажите, может кто ориентируется в вопросе.
Платим рассрочку по квартире. Платим не полную сумму платежа в графике, так как из-за войны упали доходы.


Могу ошибаться, но насколько помню вы давно перешли в ИТ.
Почему упали доходы, платят же ко курсу НБУ, если контора с западными заказчиками.
vladimir07
 
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  #<1 ... 10843108441084510846
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