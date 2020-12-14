На переговоры надо взять Реуса
Пусть он свою природную наглость и хваткость поприменяет в мирных целях
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Додано: Сер 22 бер, 2023 15:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На переговоры надо взять Реуса
Пусть он свою природную наглость и хваткость поприменяет в мирных целях
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:45
Это только коммунисты любят называть предприимчивого человека наглым и хватким.
Но в данном случае, я вряд ли смогу помочь. Для начала я бы на месте покупателя проконсультировался у профильного юриста и только потом планировал переговоры.
Додано: Сер 22 бер, 2023 16:47
Могу ошибаться, но насколько помню вы давно перешли в ИТ.
Почему упали доходы, платят же ко курсу НБУ, если контора с западными заказчиками.
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