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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:45
барабашов написав:
На переговоры надо взять Реуса
Пусть он свою природную наглость и хваткость поприменяет в мирных целях
Это только коммунисты любят называть предприимчивого человека наглым и хватким.
Но в данном случае, я вряд ли смогу помочь. Для начала я бы на месте покупателя проконсультировался у профильного юриста и только потом планировал переговоры.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 16:47
Любопытный написав:
Добрый день. Подскажите, может кто ориентируется в вопросе.
Платим рассрочку по квартире. Платим не полную сумму платежа в графике, так как из-за войны упали доходы.
Могу ошибаться, но насколько помню вы давно перешли в ИТ.
Почему упали доходы, платят же ко курсу НБУ, если контора с западными заказчиками.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:41
airmax78 написав: vitaliian написав: Richi написав:
Откуда у вас такой снобизм по отношению к этим людям
извиняюсь если кого то обидел, когда человек выехал с оккупированной территории или по крайней мере с территории где каждый день обстрелы, я это понимаю, и радуюсь, что им дали такую возможность. Но много повыезжало например с Киева (иначе откуда такие цены на аренду?) И с областей западнее Киева, другую мотивацию кроме как за бесплатным супом я не нахожу.
Мне пишут, что выехавшие боятся обстрелов. В дтп ежедневно гибнет в десятки раз больше людей, чем по всей Украине от обстрелов , но почему боятся обстрелов, а не дтп? и не выезжают в дикие джунгли, где нет автотранспорта?
Тут либо иррациональный страх, что является пограничным с патологическим состоянием, или какая то хитрожопость , типа вы там страдайте от войны, а мы в Европе неплохо пересидим.
Мне фейсбучик и инстаграмм постоянно подкидывает рилзы от моих киевских знакомых беженцев (и не только). Там путешествия, красоты Европы и Северной Америки, идиллия и часто под какую-то романтическую музыку. Прямо как заставки к ветке "Эмиграция и заробитчанство". На хрена они это делают - хз. И это кто-то даже лайкает.
Ветка "Эмиграция и заробитчанство" будет очень признательна вам за заставку с видом Венской государственной оперы.
Можете даже мелом на стене накалякать
"ЭйрМаксим1978 был тута. Спешели для Файненс.юэй"
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:42
airmax78 написав:
Договариваться. Пеня - это слишком в сегодняшних условиях.
То же самое, что сказать биржевому брокеру - маржин-колл это слишком в сегодняшних условиях. Нет денег платить - ловишь маржин колл и свободен. Квартиру перевыставят согласно сегодняшних реалий. Глядишь на таких кейсах и рынок еще присядет. Наконец-то за ипотечнико-рассрочников взялись, а то всю жизнь им какой то кризис мешает платить.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 20:59
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vitaliian
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:03
Zebra написав: airmax78 написав:
Договариваться. Пеня - это слишком в сегодняшних условиях.
То же самое, что сказать биржевому брокеру - маржин-колл это слишком в сегодняшних условиях. Нет денег платить - ловишь маржин колл и свободен. Квартиру перевыставят согласно сегодняшних реалий. Глядишь на таких кейсах и рынок еще присядет. Наконец-то за ипотечнико-рассрочников взялись, а то всю жизнь им какой то кризис мешает платить.
Всё проще рынок это люди, маниакальная стадия прошла (это когда хватают котлованы/недострои, Аркады и дворцы Войцеховского), началась депрессивная стадия, когда не берут вообще ничего. Потом снова маниакальная. И так бесконечно. Потому что у людей такой психоз - кидаться из крайности в крайность. Когда доллар растет бежать за ним обменку, а не когда он на дне. То же с недвижимостью, будет хоть какой то рост, будет и оживление покупок / продаж.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:53
Интересно наблюдать, как люди мечутся в аэропорту, в очереди стоят на посадку, подрываются первыми после приземления и снова стоят)).
Человек - разумен, а толпа - тупой, склонный к панике, зверь.
Без этого понимания на рынке, в том числе недвижимости, делать нечего.
На сленге трейдеров - "хомяки", спешат, суетятся, продают дёшево, покупают дорого
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beee
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