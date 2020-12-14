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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10843108441084510846
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:45

  барабашов написав:На переговоры надо взять Реуса
Пусть он свою природную наглость и хваткость поприменяет в мирных целях

Это только коммунисты любят называть предприимчивого человека наглым и хватким. :D
Но в данном случае, я вряд ли смогу помочь. Для начала я бы на месте покупателя проконсультировался у профильного юриста и только потом планировал переговоры.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 16:47

  Любопытный написав:Добрый день. Подскажите, может кто ориентируется в вопросе.
Платим рассрочку по квартире. Платим не полную сумму платежа в графике, так как из-за войны упали доходы.


Могу ошибаться, но насколько помню вы давно перешли в ИТ.
Почему упали доходы, платят же ко курсу НБУ, если контора с западными заказчиками.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:41

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  Richi написав:Откуда у вас такой снобизм по отношению к этим людям
извиняюсь если кого то обидел, когда человек выехал с оккупированной территории или по крайней мере с территории где каждый день обстрелы, я это понимаю, и радуюсь, что им дали такую возможность. Но много повыезжало например с Киева (иначе откуда такие цены на аренду?) И с областей западнее Киева, другую мотивацию кроме как за бесплатным супом я не нахожу.

Мне пишут, что выехавшие боятся обстрелов. В дтп ежедневно гибнет в десятки раз больше людей, чем по всей Украине от обстрелов , но почему боятся обстрелов, а не дтп? и не выезжают в дикие джунгли, где нет автотранспорта?

Тут либо иррациональный страх, что является пограничным с патологическим состоянием, или какая то хитрожопость , типа вы там страдайте от войны, а мы в Европе неплохо пересидим.

Мне фейсбучик и инстаграмм постоянно подкидывает рилзы от моих киевских знакомых беженцев (и не только). Там путешествия, красоты Европы и Северной Америки, идиллия и часто под какую-то романтическую музыку. Прямо как заставки к ветке "Эмиграция и заробитчанство". На хрена они это делают - хз. И это кто-то даже лайкает.


Ветка "Эмиграция и заробитчанство" будет очень признательна вам за заставку с видом Венской государственной оперы.
Можете даже мелом на стене накалякать
"ЭйрМаксим1978 был тута. Спешели для Файненс.юэй"
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 19:42

  airmax78 написав:Договариваться. Пеня - это слишком в сегодняшних условиях.

То же самое, что сказать биржевому брокеру - маржин-колл это слишком в сегодняшних условиях. Нет денег платить - ловишь маржин колл и свободен. Квартиру перевыставят согласно сегодняшних реалий. Глядишь на таких кейсах и рынок еще присядет. Наконец-то за ипотечнико-рассрочников взялись, а то всю жизнь им какой то кризис мешает платить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 20:59

Как вам хрущик
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... RfLYe.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:03

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Договариваться. Пеня - это слишком в сегодняшних условиях.

То же самое, что сказать биржевому брокеру - маржин-колл это слишком в сегодняшних условиях. Нет денег платить - ловишь маржин колл и свободен. Квартиру перевыставят согласно сегодняшних реалий. Глядишь на таких кейсах и рынок еще присядет. Наконец-то за ипотечнико-рассрочников взялись, а то всю жизнь им какой то кризис мешает платить.

Всё проще рынок это люди, маниакальная стадия прошла (это когда хватают котлованы/недострои, Аркады и дворцы Войцеховского), началась депрессивная стадия, когда не берут вообще ничего. Потом снова маниакальная. И так бесконечно. Потому что у людей такой психоз - кидаться из крайности в крайность. Когда доллар растет бежать за ним обменку, а не когда он на дне. То же с недвижимостью, будет хоть какой то рост, будет и оживление покупок / продаж.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интересно наблюдать, как люди мечутся в аэропорту, в очереди стоят на посадку, подрываются первыми после приземления и снова стоят)).
Человек - разумен, а толпа - тупой, склонный к панике, зверь.
Без этого понимания на рынке, в том числе недвижимости, делать нечего.
На сленге трейдеров - "хомяки", спешат, суетятся, продают дёшево, покупают дорого
beee
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