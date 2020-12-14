Это только коммунисты любят называть предприимчивого человека наглым и хватким.
Но в данном случае, я вряд ли смогу помочь. Для начала я бы на месте покупателя проконсультировался у профильного юриста и только потом планировал переговоры.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 15:45
Это только коммунисты любят называть предприимчивого человека наглым и хватким.
Но в данном случае, я вряд ли смогу помочь. Для начала я бы на месте покупателя проконсультировался у профильного юриста и только потом планировал переговоры.
Додано: Сер 22 бер, 2023 16:47
Могу ошибаться, но насколько помню вы давно перешли в ИТ.
Почему упали доходы, платят же ко курсу НБУ, если контора с западными заказчиками.
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:41
Ветка "Эмиграция и заробитчанство" будет очень признательна вам за заставку с видом Венской государственной оперы.
Можете даже мелом на стене накалякать
"ЭйрМаксим1978 был тута. Спешели для Файненс.юэй"
Додано: Сер 22 бер, 2023 19:42
То же самое, что сказать биржевому брокеру - маржин-колл это слишком в сегодняшних условиях. Нет денег платить - ловишь маржин колл и свободен. Квартиру перевыставят согласно сегодняшних реалий. Глядишь на таких кейсах и рынок еще присядет. Наконец-то за ипотечнико-рассрочников взялись, а то всю жизнь им какой то кризис мешает платить.
Додано: Сер 22 бер, 2023 20:59
Как вам хрущик
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:03
Всё проще рынок это люди, маниакальная стадия прошла (это когда хватают котлованы/недострои, Аркады и дворцы Войцеховского), началась депрессивная стадия, когда не берут вообще ничего. Потом снова маниакальная. И так бесконечно. Потому что у людей такой психоз - кидаться из крайности в крайность. Когда доллар растет бежать за ним обменку, а не когда он на дне. То же с недвижимостью, будет хоть какой то рост, будет и оживление покупок / продаж.
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Интересно наблюдать, как люди мечутся в аэропорту, в очереди стоят на посадку, подрываются первыми после приземления и снова стоят)).
Человек - разумен, а толпа - тупой, склонный к панике, зверь.
Без этого понимания на рынке, в том числе недвижимости, делать нечего.
На сленге трейдеров - "хомяки", спешат, суетятся, продают дёшево, покупают дорого
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