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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10844108451084610847
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 01:30

  cherchiltank написав:
  vitaliian написав:Как вам хрущик
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... RfLYe.html

А психлікарні не працюють під час війни?) це піздець повний - якби сталінка на хрещатику - то можна дивитися - а так ціну можна ділити на 2 і то дорого)

Ви давно ремонт робили? Там більш ніж 2/3 ціни це ремонт з меблями і технікою. + сама новобудова. Ціна дешева.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 03:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вылезло на олх в рекомендациях: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vido ... QLrTM.html
Как можно творить такое в квартире с таким видом? И пытаться толкнуть этот "дизайнерский" ремонт по 1.7куе за метр (голые стены стоили где-то 2куе)...
"-Давай, может, дизайн-проект закажем?
-Че денех девать некуда? Это мой 12й ремонт. Все сделаем по красоте и с учетом последних тенденций, но на основе проверенных решений!"
airmax78
 
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