Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вылезло на олх в рекомендациях: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vido ... QLrTM.html Как можно творить такое в квартире с таким видом? И пытаться толкнуть этот "дизайнерский" ремонт по 1.7куе за метр (голые стены стоили где-то 2куе)... "-Давай, может, дизайн-проект закажем? -Че денех девать некуда? Это мой 12й ремонт. Все сделаем по красоте и с учетом последних тенденций, но на основе проверенных решений!"