Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Вылезло на олх в рекомендациях: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vido ... QLrTM.html Как можно творить такое в квартире с таким видом? И пытаться толкнуть этот "дизайнерский" ремонт по 1.7куе за метр (голые стены стоили где-то 2куе)... "-Давай, может, дизайн-проект закажем? -Че денех девать некуда? Это мой 12й ремонт. Все сделаем по красоте и с учетом последних тенденций, но на основе проверенных решений!"
А психлікарні не працюють під час війни?) це піздець повний - якби сталінка на хрещатику - то можна дивитися - а так ціну можна ділити на 2 і то дорого)
Ви давно ремонт робили? Там більш ніж 2/3 ціни це ремонт з меблями і технікою. + сама новобудова. Ціна дешева.
Привет из 00-х. Это кони. Еще в отреставрированном дореволюционном доме в историческом центре или прицентралье я-бы понял это. Но в новострое Ирпеня... Для чего это или для кого? При этом, люди потратились финансово и потратили время своей жизни на этот...шедевр. Они что вечные?
хрущик = юмор. Отсылка к ветке, что лучше купить киевский хрущ или новострой Ирпеня. Сейчас Барабашов наверное напишет, что в Днепре на историческом музее все квартиры такие.
Dollarman написав:Ціна дешева
полностью поддерживаю, сливают ниже себестоимости. С этими ремонтами на РН сложилась странная ситуация, если ранее обычный (не пшонка) ремонт в новострое стоил 20-30% от стоимости квартиры, то сейчас под 50%. Рынок возвращается с головы на ноги, раньше покупателя мало интересовал эи ремонты. Сейчас к квартире "от бабушки", помимо расходов на демонтаж, надо добавлять минимум 350 уе/м2 на ремонт. Что делает ее как я писал, в половину дороже.