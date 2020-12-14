Додано: Чет 23 бер, 2023 10:21

adeges написав: vitaliian написав: Dollarman написав: Ціна дешева Ціна дешева полностью поддерживаю, сливают ниже себестоимости. полностью поддерживаю, сливают ниже себестоимости.



ось це лохі! вони не знають, що скоро наступе процвітання. що країну заллє водоспад шарових грошей, який Фрідману з його гвинтокрилом навіть не снився, і все посиплеться на КРЖН, а частина - на ОКРЖН. що насправді і зараз все дуже не погано, і можна було

б продавати щонайменше за ціною (голих стін 2021 р.+ собівартість ремонту) + 6.5% на все це (чи скільки там була за останній рік "інфляція долара"). не знають, що спекулянти типа реуса можуть скористатись їх невіглаством і купити за 60% від довоєнної ціни. а раніше дурні не знали, що треба було робити ремонт "де-мінімаліс" у стилі флая, то б так не попали мабуть. і не знали, що їх ремонт - гімно гімном, не для тих, не в тому місці, не в той час



коли таких дурних стає все більше і більше, це трохи підриває бізнес-кейс очікування невблаганного зростання ринкової ціни (О)КРЖН до небачених в історії висот ось це лохі! вони не знають, що скоро наступе процвітання. що країну заллє водоспад шарових грошей, який Фрідману з його гвинтокрилом навіть не снився, і все посиплеться на КРЖН, а частина - на ОКРЖН. що насправді і зараз все дуже не погано, і можна булоб продавати щонайменше за ціною (голих стін 2021 р.+ собівартість ремонту) + 6.5% на все це (чи скільки там була за останній рік "інфляція долара"). не знають, що спекулянти типа реуса можуть скористатись їх невіглаством і купити за 60% від довоєнної ціни. а раніше дурні не знали, що треба було робити ремонт "де-мінімаліс" у стилі флая, то б так не попали мабуть. і не знали, що їх ремонт - гімно гімном, не для тих, не в тому місці, не в той часколи таких дурних стає все більше і більше, це трохи підриває бізнес-кейс очікування невблаганного зростання ринкової ціни (О)КРЖН до небачених в історії висот

Во первых там Ремонт уж очень специфический, допустим я с таким ремонтом не купил бы их квартиру даже за 50куе, демонтировать на мусорку жалко, может в какой то европейский музей пристроить, как образец украинского вкуса.Во вторых что будет в будущем никто не знает, если останется населения 5-7 млн, тогда решение правильное сливать за что дают и счастливо бомжевать на правах беженца в Европе, думая как тебе круто повезло. Наш народ чего то думает, что как только они переедут в Европы, жизнь мгновенно наладится, найдется любимый муж и любимая работа, на которой ничего не надо делать и конечно за много денег. Язык со временем сам влезет в голову, а корочка украинского вуза приятно впечатлит работодателя.Но если посмотреть на ситуацию в здравом уме, решения напрашиваются диаметрально другие. Не будет у этих продавцов такой квартиры в Европе никогда, ну или через 50 лет, к 80ти летию. В остальное время максимум что им светит - работа горничной или няней и скромное даже по украинским меркам, арендное жильё.Европейский муж рассматривает жену с Украины как бесплатную хозяйку - повара и девушку для развлечений. То есть дарить кабриолеты не будет, но в первом же конфликте напомнит, где ее подобрали. Надо ехать со своим самоваром.Если меньше мечтать, реальность будет не такая ужасная. Но пока устойчивый тренд на выезд.