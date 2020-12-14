Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вылезло на олх в рекомендациях: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vido ... QLrTM.html Как можно творить такое в квартире с таким видом? И пытаться толкнуть этот "дизайнерский" ремонт по 1.7куе за метр (голые стены стоили где-то 2куе)... "-Давай, может, дизайн-проект закажем? -Че денех девать некуда? Это мой 12й ремонт. Все сделаем по красоте и с учетом последних тенденций, но на основе проверенных решений!"
А психлікарні не працюють під час війни?) це піздець повний - якби сталінка на хрещатику - то можна дивитися - а так ціну можна ділити на 2 і то дорого)
Ви давно ремонт робили? Там більш ніж 2/3 ціни це ремонт з меблями і технікою. + сама новобудова. Ціна дешева.
Привет из 00-х. Это кони. Еще в отреставрированном дореволюционном доме в историческом центре или прицентралье я-бы понял это. Но в новострое Ирпеня... Для чего это или для кого? При этом, люди потратились финансово и потратили время своей жизни на этот...шедевр. Они что вечные?
хрущик = юмор. Отсылка к ветке, что лучше купить киевский хрущ или новострой Ирпеня. Сейчас Барабашов наверное напишет, что в Днепре на историческом музее все квартиры такие.
Dollarman написав:Ціна дешева
полностью поддерживаю, сливают ниже себестоимости. С этими ремонтами на РН сложилась странная ситуация, если ранее обычный (не пшонка) ремонт в новострое стоил 20-30% от стоимости квартиры, то сейчас под 50%. Рынок возвращается с головы на ноги, раньше покупателя мало интересовал эи ремонты. Сейчас к квартире "от бабушки", помимо расходов на демонтаж, надо добавлять минимум 350 уе/м2 на ремонт. Что делает ее как я писал, в половину дороже.
полностью поддерживаю, сливают ниже себестоимости.
ось це лохі! вони не знають, що скоро наступе процвітання. що країну заллє водоспад шарових грошей, який Фрідману з його гвинтокрилом навіть не снився, і все посиплеться на КРЖН, а частина - на ОКРЖН. що насправді і зараз все дуже не погано, і можна було б продавати щонайменше за ціною (голих стін 2021 р.+ собівартість ремонту) + 6.5% на все це (чи скільки там була за останній рік "інфляція долара"). не знають, що спекулянти типа реуса можуть скористатись їх невіглаством і купити за 60% від довоєнної ціни. а раніше дурні не знали, що треба було робити ремонт "де-мінімаліс" у стилі флая, то б так не попали мабуть. і не знали, що їх ремонт - гімно гімном, не для тих, не в тому місці, не в той час
коли таких дурних стає все більше і більше, це трохи підриває бізнес-кейс очікування невблаганного зростання ринкової ціни (О)КРЖН до небачених в історії висот
vitaliian Вообще ни разу не видел вживую такой ужас Квартира СВолочковой или Медведевых в Ленинграде на Ваське Если что то у брата деда(уже моей тётки) есть квартира как раз в историческом доме с окнами на Вечный Огонь, там где кинотеатр Октябрь и ресторан Артист соседние, причём квартира как у проф.Преображенского со столовой и отдельной ванной комнатой 6К, никогда им и в голову не приходило там наклепать такой жёсткий кич. Небедные одногруппники/сокурсники тоже в том районе жили, % на 90 в сталинках, не помню чтоб тоже так выделывались с интерьером
полностью поддерживаю, сливают ниже себестоимости.
ось це лохі! вони не знають, що скоро наступе процвітання. що країну заллє водоспад шарових грошей, який Фрідману з його гвинтокрилом навіть не снився, і все посиплеться на КРЖН, а частина - на ОКРЖН. що насправді і зараз все дуже не погано, і можна було б продавати щонайменше за ціною (голих стін 2021 р.+ собівартість ремонту) + 6.5% на все це (чи скільки там була за останній рік "інфляція долара"). не знають, що спекулянти типа реуса можуть скористатись їх невіглаством і купити за 60% від довоєнної ціни. а раніше дурні не знали, що треба було робити ремонт "де-мінімаліс" у стилі флая, то б так не попали мабуть. і не знали, що їх ремонт - гімно гімном, не для тих, не в тому місці, не в той час
коли таких дурних стає все більше і більше, це трохи підриває бізнес-кейс очікування невблаганного зростання ринкової ціни (О)КРЖН до небачених в історії висот
Во первых там Ремонт уж очень специфический, допустим я с таким ремонтом не купил бы их квартиру даже за 50куе, демонтировать на мусорку жалко, может в какой то европейский музей пристроить, как образец украинского вкуса.
Во вторых что будет в будущем никто не знает, если останется населения 5-7 млн, тогда решение правильное сливать за что дают и счастливо бомжевать на правах беженца в Европе, думая как тебе круто повезло. Наш народ чего то думает, что как только они переедут в Европы, жизнь мгновенно наладится, найдется любимый муж и любимая работа, на которой ничего не надо делать и конечно за много денег. Язык со временем сам влезет в голову, а корочка украинского вуза приятно впечатлит работодателя.
Но если посмотреть на ситуацию в здравом уме, решения напрашиваются диаметрально другие. Не будет у этих продавцов такой квартиры в Европе никогда, ну или через 50 лет, к 80ти летию. В остальное время максимум что им светит - работа горничной или няней и скромное даже по украинским меркам, арендное жильё.
Европейский муж рассматривает жену с Украины как бесплатную хозяйку - повара и девушку для развлечений. То есть дарить кабриолеты не будет, но в первом же конфликте напомнит, где ее подобрали. Надо ехать со своим самоваром.
Если меньше мечтать, реальность будет не такая ужасная. Но пока устойчивый тренд на выезд.
vitaliian написав:Во первых там Ремонт уж очень специфический ... как образец украинского вкуса.
Українським смаком там навіть і не пахне. Це типовий русня-стайл. Хіба ви не помітили, що помешкань з таким ремонтом з початку війни різко побільшало на продаж в Україні. Тікають звідси прихильники рузького міра.
vitaliian написав:Во первых там Ремонт уж очень специфический ... как образец украинского вкуса.
Українським смаком там навіть і не пахне. Це типовий русня-стайл. Хіба ви не помітили, що помешкань з таким ремонтом з початку війни різко побільшало на продаж в Україні. Тікають звідси прихильники рузького міра.
Ого как вы высоко оцениваете русня стайл, топ русского зодчества - Петербург вчистую слизан с европейских Рима, Вены и Парижа, включая Петергоф.
До Петра 1 никакого русского барокко в природе не существовало. И за пределами СПб оно тоже не прижилось, дореволюционная Москва это модерн.