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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10845108461084710848
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:12

По теме ветки, Киев стал меньше на Троещину, судя по количеству трёшек, выброшенных в аренду от 7к. Троя пустая.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:16

  cherchiltank написав:Проблема такого ремонту в тому що майже неможливо дешево відновити - десь щось протреться, відламається, теронеться стіна і піздєц) про слизьку плитку по всій підлозі я взагалі мовчу)

Проблема дорогого ремонту - він застаріє і втратить в ціні. Краще купити ту саму площу удвічі дешевше, а на здачу новенький BMW X5-X6-X7 ... вау ефект буде сильніший.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:25

  vitaliian написав:По теме ветки, Киев стал меньше на Троещину, судя по количеству трёшек, выброшенных в аренду от 7к. Троя пустая.

И все трёшки там как на подбор упакованные новой техникой и сияют свеженьким ремонтом? И ЦО в них отсутствует как класс? Уня где за мин..нет главе арабского семейства сдавал трёшку в панели за 10кгрн лет пять назад?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:По теме ветки, Киев стал меньше на Троещину, судя по количеству трёшек, выброшенных в аренду от 7к. Троя пустая.
Тільки на Трої цього не знають :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:32

  rjkz написав:Привет из 00-х.
Это кони.
Еще в отреставрированном дореволюционном доме в историческом центре или прицентралье я-бы понял это.
Но в новострое Ирпеня...
Для чего это или для кого?
При этом, люди потратились финансово и потратили время своей жизни на этот...шедевр. Они что вечные?

А шо в том ремонте дорогое , лепнина и колонны из пенополистирола и китайская мебель аля Людовик ХІV?
Vadim_
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