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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:12

По теме ветки, Киев стал меньше на Троещину, судя по количеству трёшек, выброшенных в аренду от 7к. Троя пустая.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:16

  cherchiltank написав:Проблема такого ремонту в тому що майже неможливо дешево відновити - десь щось протреться, відламається, теронеться стіна і піздєц) про слизьку плитку по всій підлозі я взагалі мовчу)

Проблема дорогого ремонту - він застаріє і втратить в ціні. Краще купити ту саму площу удвічі дешевше, а на здачу новенький BMW X5-X6-X7 ... вау ефект буде сильніший.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:25

  vitaliian написав:По теме ветки, Киев стал меньше на Троещину, судя по количеству трёшек, выброшенных в аренду от 7к. Троя пустая.

И все трёшки там как на подбор упакованные новой техникой и сияют свеженьким ремонтом? И ЦО в них отсутствует как класс? Уня где за мин..нет главе арабского семейства сдавал трёшку в панели за 10кгрн лет пять назад?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:По теме ветки, Киев стал меньше на Троещину, судя по количеству трёшек, выброшенных в аренду от 7к. Троя пустая.
Тільки на Трої цього не знають :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:32

  rjkz написав:Привет из 00-х.
Это кони.
Еще в отреставрированном дореволюционном доме в историческом центре или прицентралье я-бы понял это.
Но в новострое Ирпеня...
Для чего это или для кого?
При этом, люди потратились финансово и потратили время своей жизни на этот...шедевр. Они что вечные?

А шо в том ремонте дорогое , лепнина и колонны из пенополистирола и китайская мебель аля Людовик ХІV?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Друзі, я дуже хочу вас всіх попросити не радіти падінню орендних ставок на КРЖН та рівню середньої зп. Проблема в тому, що іноземні компанії та інші ростовські пральні розраховують розмір зп своїх українських працівників виходячи в т.ч. і з цього параметру. Тому якщо падає оренда та середня зп - падає і зп працівників цих компаній (в т.ч. моя), а за ними падає і зп в місцевих компаніях, які орентуються на конкурентів. Ланцюгова реакція зубожіння.
Тому будь-ласка, не треба.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тому пропоную флешмоб: нехай кожен хто здає щось в оренду розкаже на скільки вдалося підняти оренду в доларах з 24.02.2022. Документальне підтвердження не потрібне. Впевненість - обов'язкова. Вчиться, будь-ласка, у респекта.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

І до речі, окреме прохання до Бараки: будь-ласка, подкрутіть там щось на графіках. Зробіть їх, будь-ласка, більш незламними. Не ганьбить батьківщину!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:29

  vitaliian написав:
  fler написав:
  vitaliian написав:Во первых там Ремонт уж очень специфический ... как образец украинского вкуса.

Українським смаком там навіть і не пахне. Це типовий русня-стайл. Хіба ви не помітили, що помешкань з таким ремонтом з початку війни різко побільшало на продаж в Україні. Тікають звідси прихильники рузького міра.

Ого как вы высоко оцениваете русня стайл, топ русского зодчества - Петербург вчистую слизан с европейских Рима, Вены и Парижа, включая Петергоф.

Не перекручуйте, будь-ласка. Я про те, що в Україні таке "зодчєство" в хаті притаманне здебільшого прихильникам рузького міра, а звідки воно злизане - то вже інше питання. Показовим українським смаком є хати на ЗУ - багато спільного з європейськими, немає жлобства (як у Пшонки та іже з ним).
  vitaliian написав:Европейский муж рассматривает жену с Украины как бесплатную хозяйку - повара и девушку для развлечений. То есть дарить кабриолеты не будет, но в первом же конфликте напомнит, где ее подобрали. Надо ехать со своим самоваром.

:D В Україні скрізь чоловіки своїм жінкам кабріолети дарують і не розглядають їх як безкоштовних домогосподарок (виключно понад $140 на місяць). :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:І до речі, окреме прохання до Бараки: будь-ласка, подкрутіть там щось на графіках. Зробіть їх, будь-ласка, більш незламними. Не ганьбить батьківщину!
Можна просто перевернути
Faceless
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