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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:12
По теме ветки, Киев стал меньше на Троещину, судя по количеству трёшек, выброшенных в аренду от 7к. Троя пустая.
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:16
Проблема дорогого ремонту - він застаріє і втратить в ціні. Краще купити ту саму площу удвічі дешевше, а на здачу новенький BMW X5-X6-X7 ... вау ефект буде сильніший.
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:25
И все трёшки там как на подбор упакованные новой техникой и сияют свеженьким ремонтом? И ЦО в них отсутствует как класс? Уня где за мин..нет главе арабского семейства сдавал трёшку в панели за 10кгрн лет пять назад?
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Тільки на Трої цього не знають
Додано: Чет 23 бер, 2023 11:32
А шо в том ремонте дорогое , лепнина и колонны из пенополистирола и китайская мебель аля Людовик ХІV?
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Друзі, я дуже хочу вас всіх попросити не радіти падінню орендних ставок на КРЖН та рівню середньої зп. Проблема в тому, що іноземні компанії та інші ростовські пральні розраховують розмір зп своїх українських працівників виходячи в т.ч. і з цього параметру. Тому якщо падає оренда та середня зп - падає і зп працівників цих компаній (в т.ч. моя), а за ними падає і зп в місцевих компаніях, які орентуються на конкурентів. Ланцюгова реакція зубожіння.
Тому будь-ласка, не треба.
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Тому пропоную флешмоб: нехай кожен хто здає щось в оренду розкаже на скільки вдалося підняти оренду в доларах з 24.02.2022. Документальне підтвердження не потрібне. Впевненість - обов'язкова. Вчиться, будь-ласка, у респекта.
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
І до речі, окреме прохання до Бараки: будь-ласка, подкрутіть там щось на графіках. Зробіть їх, будь-ласка, більш незламними. Не ганьбить батьківщину!
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:29
Не перекручуйте, будь-ласка. Я про те, що в Україні таке "зодчєство" в хаті притаманне здебільшого прихильникам рузького міра, а звідки воно злизане - то вже інше питання. Показовим українським смаком є хати на ЗУ - багато спільного з європейськими, немає жлобства (як у Пшонки та іже з ним).
В Україні скрізь чоловіки своїм жінкам кабріолети дарують і не розглядають їх як безкоштовних домогосподарок (виключно понад $140 на місяць).
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Можна просто перевернути
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