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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:42
airmax78 написав:
Друзі, я дуже хочу вас всіх попросити не радіти падінню орендних ставок на КРЖН та рівню середньої зп. Проблема в тому, що іноземні компанії та інші ростовські пральні розраховують розмір зп своїх українських працівників виходячи в т.ч. і з цього параметру. Тому якщо падає оренда та середня зп - падає і зп працівників цих компаній (в т.ч. моя), а за ними падає і зп в місцевих компаніях, які орентуються на конкурентів. Ланцюгова реакція зубожіння.
Тому будь-ласка, не треба.
Скажіть своїм босам, що потрібно орієнтуватись на ціну вашої квіточки, а не на дурниці на кшталт ВВП, середньої ЗП і т.д. Не дякуйте.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 12:52
А о тут нє так? ДІйсно цікавлюсь.
ТАк, кватіра дорога. але безвідносно ціни - рємонт не поганий... Чі як тра було робити? То критикуючи - пропонуйте. А то сі не розберу.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 12:54
kyk написав: airmax78 написав:
Друзі, я дуже хочу вас всіх попросити не радіти падінню орендних ставок на КРЖН та рівню середньої зп. Проблема в тому, що іноземні компанії та інші ростовські пральні розраховують розмір зп своїх українських працівників виходячи в т.ч. і з цього параметру. Тому якщо падає оренда та середня зп - падає і зп працівників цих компаній (в т.ч. моя), а за ними падає і зп в місцевих компаніях, які орентуються на конкурентів. Ланцюгова реакція зубожіння.
Тому будь-ласка, не треба.
Скажіть своїм босам, що потрібно орієнтуватись на ціну вашої квіточки, а не на дурниці на кшталт ВВП, середньої ЗП і т.д. Не дякуйте.
Вже зробив. Але вони кажуть вибірка не репрезентативна (там 3 квартири: квітка + 2 однушки респекта в ЦП).
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Додано: Чет 23 бер, 2023 13:00
fler написав:
В Україні скрізь чоловіки своїм жінкам кабріолети дарують і не розглядають їх як безкоштовних домогосподарок (виключно понад $140 на місяць
наверное вам не повезло... Мой приятель недавно жене новый джип мицубиси подарил. Вы правы это не кабриолет, но и климат здесь другой.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 13:02
042013 написав:
А о тут нє так? ДІйсно цікавлюсь.
ТАк, кватіра дорога. але безвідносно ціни - рємонт не поганий... Чі як тра було робити? То критикуючи - пропонуйте. А то сі не розберу.
Там все не так. Скислий вінегрет зі стилів, матеріалів, кольорів та меблів. Замість того, щоб запросити дизайнера - господар цієї квартири зробив якусь куйню на кшталт "я так бачу". Окремо порадували стеля з люстрами та лед смужками хрест нахрест.... блд... міжкімнатні двері та вхідна дверь обліплена декоративною штукатуркою та висячі полиці у шафах (привіт з початку 00х).
Так, і все б ОК якщо б ремонт в ціні сидів в сумі до 500 баксів на метрі (як він, мені здається, насправді і стоїв). Але ж він там сидить в ціні не менше ніж 1500 баксів на метрі. А за 1500+ баксів - то зовсім інший "спрос". Такий колхоз нехай спробує комусь втюхати.
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