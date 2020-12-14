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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10846108471084810849
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:42

  airmax78 написав:Друзі, я дуже хочу вас всіх попросити не радіти падінню орендних ставок на КРЖН та рівню середньої зп. Проблема в тому, що іноземні компанії та інші ростовські пральні розраховують розмір зп своїх українських працівників виходячи в т.ч. і з цього параметру. Тому якщо падає оренда та середня зп - падає і зп працівників цих компаній (в т.ч. моя), а за ними падає і зп в місцевих компаніях, які орентуються на конкурентів. Ланцюгова реакція зубожіння.
Тому будь-ласка, не треба.

Скажіть своїм босам, що потрібно орієнтуватись на ціну вашої квіточки, а не на дурниці на кшталт ВВП, середньої ЗП і т.д. Не дякуйте.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:52

  airmax78 написав:Вылезло на олх в рекомендациях: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vido ... QLrTM.html
Как можно творить такое в квартире с таким видом?

А о тут нє так? ДІйсно цікавлюсь.

ТАк, кватіра дорога. але безвідносно ціни - рємонт не поганий... Чі як тра було робити? То критикуючи - пропонуйте. А то сі не розберу.
042013
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:54

  kyk написав:
  airmax78 написав:Друзі, я дуже хочу вас всіх попросити не радіти падінню орендних ставок на КРЖН та рівню середньої зп. Проблема в тому, що іноземні компанії та інші ростовські пральні розраховують розмір зп своїх українських працівників виходячи в т.ч. і з цього параметру. Тому якщо падає оренда та середня зп - падає і зп працівників цих компаній (в т.ч. моя), а за ними падає і зп в місцевих компаніях, які орентуються на конкурентів. Ланцюгова реакція зубожіння.
Тому будь-ласка, не треба.

Скажіть своїм босам, що потрібно орієнтуватись на ціну вашої квіточки, а не на дурниці на кшталт ВВП, середньої ЗП і т.д. Не дякуйте.

Вже зробив. Але вони кажуть вибірка не репрезентативна (там 3 квартири: квітка + 2 однушки респекта в ЦП).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:00

  fler написав:В Україні скрізь чоловіки своїм жінкам кабріолети дарують і не розглядають їх як безкоштовних домогосподарок (виключно понад $140 на місяць
наверное вам не повезло... Мой приятель недавно жене новый джип мицубиси подарил. Вы правы это не кабриолет, но и климат здесь другой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:02

  042013 написав:
  airmax78 написав:Вылезло на олх в рекомендациях: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vido ... QLrTM.html
Как можно творить такое в квартире с таким видом?

А о тут нє так? ДІйсно цікавлюсь.

ТАк, кватіра дорога. але безвідносно ціни - рємонт не поганий... Чі як тра було робити? То критикуючи - пропонуйте. А то сі не розберу.

Там все не так. Скислий вінегрет зі стилів, матеріалів, кольорів та меблів. Замість того, щоб запросити дизайнера - господар цієї квартири зробив якусь куйню на кшталт "я так бачу". Окремо порадували стеля з люстрами та лед смужками хрест нахрест.... блд... міжкімнатні двері та вхідна дверь обліплена декоративною штукатуркою та висячі полиці у шафах (привіт з початку 00х).
Так, і все б ОК якщо б ремонт в ціні сидів в сумі до 500 баксів на метрі (як він, мені здається, насправді і стоїв). Але ж він там сидить в ціні не менше ніж 1500 баксів на метрі. А за 1500+ баксів - то зовсім інший "спрос". Такий колхоз нехай спробує комусь втюхати.
airmax78
 
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