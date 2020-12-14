"Идиома" родом из середины 00х. Когда первые разбогатевшие предприниматели балгополучно все спустили, потому что не смогли перестроить управление своим бизнесом, а самим каждый день в поте лица трудиться уже надоело.
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Додано: Чет 23 бер, 2023 20:24
"Идиома" родом из середины 00х. Когда первые разбогатевшие предприниматели балгополучно все спустили, потому что не смогли перестроить управление своим бизнесом, а самим каждый день в поте лица трудиться уже надоело.
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