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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10846108471084810849>
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:54

  kyk написав:
  airmax78 написав:Друзі, я дуже хочу вас всіх попросити не радіти падінню орендних ставок на КРЖН та рівню середньої зп. Проблема в тому, що іноземні компанії та інші ростовські пральні розраховують розмір зп своїх українських працівників виходячи в т.ч. і з цього параметру. Тому якщо падає оренда та середня зп - падає і зп працівників цих компаній (в т.ч. моя), а за ними падає і зп в місцевих компаніях, які орентуються на конкурентів. Ланцюгова реакція зубожіння.
Тому будь-ласка, не треба.

Скажіть своїм босам, що потрібно орієнтуватись на ціну вашої квіточки, а не на дурниці на кшталт ВВП, середньої ЗП і т.д. Не дякуйте.

Вже зробив. Але вони кажуть вибірка не репрезентативна (там 3 квартири: квітка + 2 однушки респекта в ЦП).
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:00

  fler написав:В Україні скрізь чоловіки своїм жінкам кабріолети дарують і не розглядають їх як безкоштовних домогосподарок (виключно понад $140 на місяць
наверное вам не повезло... Мой приятель недавно жене новый джип мицубиси подарил. Вы правы это не кабриолет, но и климат здесь другой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:02

  042013 написав:
  airmax78 написав:Вылезло на олх в рекомендациях: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vido ... QLrTM.html
Как можно творить такое в квартире с таким видом?

А о тут нє так? ДІйсно цікавлюсь.

ТАк, кватіра дорога. але безвідносно ціни - рємонт не поганий... Чі як тра було робити? То критикуючи - пропонуйте. А то сі не розберу.

Там все не так. Скислий вінегрет зі стилів, матеріалів, кольорів та меблів. Замість того, щоб запросити дизайнера - господар цієї квартири зробив якусь куйню на кшталт "я так бачу". Окремо порадували стеля з люстрами та лед смужками хрест нахрест.... блд... міжкімнатні двері та вхідна дверь обліплена декоративною штукатуркою та висячі полиці у шафах (привіт з початку 00х).
Так, і все б ОК якщо б ремонт в ціні сидів в сумі до 500 баксів на метрі (як він, мені здається, насправді і стоїв). Але ж він там сидить в ціні не менше ніж 1500 баксів на метрі. А за 1500+ баксів - то зовсім інший "спрос". Такий колхоз нехай спробує комусь втюхати.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 14:10

Пан Франт бы оценил такую лепнину в Ипенях)
Это все на эстета рассчитано, ценителя лепнины
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:34

  барабашов написав:
  vitaliian написав:По теме ветки, Киев стал меньше на Троещину, судя по количеству трёшек, выброшенных в аренду от 7к. Троя пустая.

И все трёшки там как на подбор упакованные новой техникой и сияют свеженьким ремонтом? И ЦО в них отсутствует как класс? Уня где за мин..нет главе арабского семейства сдавал трёшку в панели за 10кгрн лет пять назад?

Ну вот такие есть в ассортименте
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3h-k ... Rg4ES.html

Можно выбрать цвет плитки в туалете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:45

  airmax78 написав:Тому пропоную флешмоб: нехай кожен хто здає щось в оренду розкаже на скільки вдалося підняти оренду в доларах з 24.02.2022. Документальне підтвердження не потрібне. Впевненість - обов'язкова. Вчиться, будь-ласка, у респекта.


Один объект остался в той-же цене в гривне, поэтому аренда в долларах выросла на размер девальвации гривны (рост отрицательный), второй объект - арендаторы в забугорье, платят комуналь, а аренду я им прощаю. Аренда выросла на минус 100%.
Еще один объект стоит просто пустой.

Так нормуль?
Или исчо больше уверенности?

Ах, да! Родственники остались без работы из-за войны, поэтому их долларовые доходы выросли ого-го как! Почти до нуля! Всю арендную плату отдаю им и плюс высылаю переодически переводы.
Ну, теперь все, кажется.
Держите карман шире, ща насыпят прибавку к зарплате.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:38

  airmax78 написав:Тому пропоную флешмоб: нехай кожен хто здає щось в оренду розкаже на скільки вдалося підняти оренду в доларах з 24.02.2022. Документальне підтвердження не потрібне. Впевненість - обов'язкова. Вчиться, будь-ласка, у респекта.

отличный флешмоб, у меня в Украине осталось 3 обьекта, не считая квартиры в которей пока живу.
2 обьекта, эконом класса - стоимость в $ просела в обоих обьектах (доллар вырос)
у одних квартирантов вообще беда (бабушка с онкологией) - они с нового года не платили, а во вторник на 90% рассчитались.
И небольшой подвал - ну там все стабильно.

вы плохо понимаете что происходит в Украине, люди беднеют на глазах
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

присматриваю квартиру, ходил на пару просмотров в бюджете 2-2.7 за метр с ремонтом
вариантов очень мало.
в одном доме по утверждениям продавана 60% квартир пустых, временно уехали из-за войны.
рылы поют об некотором оживлении рынка и пытаются вешать лапшу о том, что надо брать ибо подорожает.
на одном обьекте, который продаётся гдето с сентября, подняли хотелку на 10 штук вчера.
еще один объект продаётся со всем, что внутри, включая недопитую колу в холодильнике, несколько бутылок коньяка и стопку книг. иностранец уехал домой и возвращаться не собирается.
печально. радость сквозь слезы
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я прошу всякую депрессивную ерунду тут не писать. Флешмоб не для этого был запущен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Один объект опустел, сейчас живут родственники из более отдаленных мест.
Второй - минус 40% в долл, деньги идут опять же близким, им нужнее.
antey1969
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