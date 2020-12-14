Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Друзі, я дуже хочу вас всіх попросити не радіти падінню орендних ставок на КРЖН та рівню середньої зп. Проблема в тому, що іноземні компанії та інші ростовські пральні розраховують розмір зп своїх українських працівників виходячи в т.ч. і з цього параметру. Тому якщо падає оренда та середня зп - падає і зп працівників цих компаній (в т.ч. моя), а за ними падає і зп в місцевих компаніях, які орентуються на конкурентів. Ланцюгова реакція зубожіння. Тому будь-ласка, не треба.
Скажіть своїм босам, що потрібно орієнтуватись на ціну вашої квіточки, а не на дурниці на кшталт ВВП, середньої ЗП і т.д. Не дякуйте.
Вже зробив. Але вони кажуть вибірка не репрезентативна (там 3 квартири: квітка + 2 однушки респекта в ЦП).
ТАк, кватіра дорога. але безвідносно ціни - рємонт не поганий... Чі як тра було робити? То критикуючи - пропонуйте. А то сі не розберу.
Там все не так. Скислий вінегрет зі стилів, матеріалів, кольорів та меблів. Замість того, щоб запросити дизайнера - господар цієї квартири зробив якусь куйню на кшталт "я так бачу". Окремо порадували стеля з люстрами та лед смужками хрест нахрест.... блд... міжкімнатні двері та вхідна дверь обліплена декоративною штукатуркою та висячі полиці у шафах (привіт з початку 00х). Так, і все б ОК якщо б ремонт в ціні сидів в сумі до 500 баксів на метрі (як він, мені здається, насправді і стоїв). Але ж він там сидить в ціні не менше ніж 1500 баксів на метрі. А за 1500+ баксів - то зовсім інший "спрос". Такий колхоз нехай спробує комусь втюхати.
vitaliian написав:По теме ветки, Киев стал меньше на Троещину, судя по количеству трёшек, выброшенных в аренду от 7к. Троя пустая.
И все трёшки там как на подбор упакованные новой техникой и сияют свеженьким ремонтом? И ЦО в них отсутствует как класс? Уня где за мин..нет главе арабского семейства сдавал трёшку в панели за 10кгрн лет пять назад?
airmax78 написав:Тому пропоную флешмоб: нехай кожен хто здає щось в оренду розкаже на скільки вдалося підняти оренду в доларах з 24.02.2022. Документальне підтвердження не потрібне. Впевненість - обов'язкова. Вчиться, будь-ласка, у респекта.
Один объект остался в той-же цене в гривне, поэтому аренда в долларах выросла на размер девальвации гривны (рост отрицательный), второй объект - арендаторы в забугорье, платят комуналь, а аренду я им прощаю. Аренда выросла на минус 100%. Еще один объект стоит просто пустой.
Так нормуль? Или исчо больше уверенности?
Ах, да! Родственники остались без работы из-за войны, поэтому их долларовые доходы выросли ого-го как! Почти до нуля! Всю арендную плату отдаю им и плюс высылаю переодически переводы. Ну, теперь все, кажется. Держите карман шире, ща насыпят прибавку к зарплате.
airmax78 написав:Тому пропоную флешмоб: нехай кожен хто здає щось в оренду розкаже на скільки вдалося підняти оренду в доларах з 24.02.2022. Документальне підтвердження не потрібне. Впевненість - обов'язкова. Вчиться, будь-ласка, у респекта.
отличный флешмоб, у меня в Украине осталось 3 обьекта, не считая квартиры в которей пока живу. 2 обьекта, эконом класса - стоимость в $ просела в обоих обьектах (доллар вырос) у одних квартирантов вообще беда (бабушка с онкологией) - они с нового года не платили, а во вторник на 90% рассчитались. И небольшой подвал - ну там все стабильно.
вы плохо понимаете что происходит в Украине, люди беднеют на глазах
присматриваю квартиру, ходил на пару просмотров в бюджете 2-2.7 за метр с ремонтом вариантов очень мало. в одном доме по утверждениям продавана 60% квартир пустых, временно уехали из-за войны. рылы поют об некотором оживлении рынка и пытаются вешать лапшу о том, что надо брать ибо подорожает. на одном обьекте, который продаётся гдето с сентября, подняли хотелку на 10 штук вчера. еще один объект продаётся со всем, что внутри, включая недопитую колу в холодильнике, несколько бутылок коньяка и стопку книг. иностранец уехал домой и возвращаться не собирается. печально. радость сквозь слезы