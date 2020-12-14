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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10846108471084810849
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:42

2к сталинка на печерске. Минус 35% в гривне
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:49

  airmax78 написав:Я прошу всякую депрессивную ерунду тут не писать. Флешмоб не для этого был запущен.


Могу еще радостней - еще одна квартира стоит абсолютно пустая, удалось родственника, который в ней жил, переправить за бугор.
Это достаточно радостно?
Друг жил в Киеве в доме, куда "прилетело", едва не убило его дочь. Осколок после рикошетов потерял часть кинетической энергии и застрял в карскасе дивана, который стоял спинкой к окну. Его дочь как раз сидела на этом диване.
Если-бы осколок не попал в откос, который принял часть энергии и не попал именно в каркас, то... Это уже был не первый прилет, дом находится возле "цели"...кстати, всего в 5 минутах на машине от скрытых плинтусов, если по свободной дороге, то еще быстрее.
После этого решили, что дальше жить там чревато. Но так как зарплата отрицательно выросла, то вопрос о том, чтобы снимать не стояла.
Зато их пустила родственница, которая много лет сдавала квартиру, но квартиранты продемонстрировали "жест доброй воли" и " перегруппировку" и по доброму освободили хату, свалив в Европу, а по рыночной цене что сдавать что на шару поселить родственников - выбрала второе.
О, сколько аптимизьма!
Не благодарите.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Медленно читаем название темы!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:02

  airmax78 написав:Медленно читаем название темы!


Прохожему роялти уплатили?
rjkz
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  #<1 ... 10846108471084810849
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