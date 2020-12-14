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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10846108471084810849
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:42

2к сталинка на печерске. Минус 35% в гривне
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:49

  airmax78 написав:Я прошу всякую депрессивную ерунду тут не писать. Флешмоб не для этого был запущен.


Могу еще радостней - еще одна квартира стоит абсолютно пустая, удалось родственника, который в ней жил, переправить за бугор.
Это достаточно радостно?
Друг жил в Киеве в доме, куда "прилетело", едва не убило его дочь. Осколок после рикошетов потерял часть кинетической энергии и застрял в карскасе дивана, который стоял спинкой к окну. Его дочь как раз сидела на этом диване.
Если-бы осколок не попал в откос, который принял часть энергии и не попал именно в каркас, то... Это уже был не первый прилет, дом находится возле "цели"...кстати, всего в 5 минутах на машине от скрытых плинтусов, если по свободной дороге, то еще быстрее.
После этого решили, что дальше жить там чревато. Но так как зарплата отрицательно выросла, то вопрос о том, чтобы снимать не стояла.
Зато их пустила родственница, которая много лет сдавала квартиру, но квартиранты продемонстрировали "жест доброй воли" и " перегруппировку" и по доброму освободили хату, свалив в Европу, а по рыночной цене что сдавать что на шару поселить родственников - выбрала второе.
О, сколько аптимизьма!
Не благодарите.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Медленно читаем название темы!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:02

  airmax78 написав:Медленно читаем название темы!


Прохожему роялти уплатили?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:54

  vitaliian написав:
  барабашов написав:
  vitaliian написав:По теме ветки, Киев стал меньше на Троещину, судя по количеству трёшек, выброшенных в аренду от 7к. Троя пустая.

И все трёшки там как на подбор упакованные новой техникой и сияют свеженьким ремонтом? И ЦО в них отсутствует как класс? Уня где за мин..нет главе арабского семейства сдавал трёшку в панели за 10кгрн лет пять назад?

Ну вот такие есть в ассортименте
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3h-k ... Rg4ES.html

Можно выбрать цвет плитки в туалете.

Представляю, если бы западные партнеры не содержали нашу страну, Киев за 50-100 баксов сдавался бы.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 01:45

Zebra
Да в Чикаге и Тетрисе и именно по сто, даже не по 150
Когда вы производную в школе проходить начали а наша экономика следом за расейской сделала "девальвации не будет" квартиры и дешевле сдавались. Только тогда в Чернигове масло в перловую кашу на обед деликатесом считалось, и с одноклассниками попасть в МакДак и попробовать там даблчиз Вы и не мечтали
Так что все мечты о шаре на рынке аренды вы увязывайте с общей венесуэлизацией ситуации в стране и с тем, что убить на улице смогут не только за 14й айпон, а и за кулёк, забитый свежей жрачкой с рынка
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 02:08

  vitaliian написав:
  барабашов написав:
  vitaliian написав:По теме ветки, Киев стал меньше на Троещину, судя по количеству трёшек, выброшенных в аренду от 7к. Троя пустая.

И все трёшки там как на подбор упакованные новой техникой и сияют свеженьким ремонтом? И ЦО в них отсутствует как класс? Уня где за мин..нет главе арабского семейства сдавал трёшку в панели за 10кгрн лет пять назад?

Ну вот такие есть в ассортименте
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3h-k ... Rg4ES.html

Можно выбрать цвет плитки в туалете.

Аренда на уровне минималки и сумма требующаяся на закупку мебели и прочего в районе 100кгрн(реально и посуду тоже же надо купить, так что там и 150 набежит) плохо увязываются
Студентам со своими загаженными матрасами и раскладной пластиковой мебелью покоечно сдадут?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 04:39

  vitaliian написав:
  барабашов написав:
  vitaliian написав:По теме ветки, Киев стал меньше на Троещину, судя по количеству трёшек, выброшенных в аренду от 7к. Троя пустая.

И все трёшки там как на подбор упакованные новой техникой и сияют свеженьким ремонтом? И ЦО в них отсутствует как класс? Уня где за мин..нет главе арабского семейства сдавал трёшку в панели за 10кгрн лет пять назад?

Ну вот такие есть в ассортименте
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3h-k ... Rg4ES.html

Можно выбрать цвет плитки в туалете.

Аппс после ремонтах в кімнатах/ кухне. В санузле плитку при заселеним положили, сантехніка тоже строительная, поєтому только 2 фото. Адрес практически в конце троещини, ближе к киевской області, чем к метро.
Wisznia2021
 
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