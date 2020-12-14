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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 бер, 2023 23:49
Могу еще радостней - еще одна квартира стоит абсолютно пустая, удалось родственника, который в ней жил, переправить за бугор.
Это достаточно радостно?
Друг жил в Киеве в доме, куда "прилетело", едва не убило его дочь. Осколок после рикошетов потерял часть кинетической энергии и застрял в карскасе дивана, который стоял спинкой к окну. Его дочь как раз сидела на этом диване.
Если-бы осколок не попал в откос, который принял часть энергии и не попал именно в каркас, то... Это уже был не первый прилет, дом находится возле "цели"...кстати, всего в 5 минутах на машине от скрытых плинтусов, если по свободной дороге, то еще быстрее.
После этого решили, что дальше жить там чревато. Но так как зарплата отрицательно выросла, то вопрос о том, чтобы снимать не стояла.
Зато их пустила родственница, которая много лет сдавала квартиру, но квартиранты продемонстрировали "жест доброй воли" и " перегруппировку" и по доброму освободили хату, свалив в Европу, а по рыночной цене что сдавать что на шару поселить родственников - выбрала второе.
О, сколько аптимизьма!
Не благодарите.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Медленно читаем название темы!
Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:02
Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:54
Представляю, если бы западные партнеры не содержали нашу страну, Киев за 50-100 баксов сдавался бы.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 01:45
Zebra
Да в Чикаге и Тетрисе и именно по сто, даже не по 150
Когда вы производную в школе проходить начали а наша экономика следом за расейской сделала "девальвации не будет" квартиры и дешевле сдавались. Только тогда в Чернигове масло в перловую кашу на обед деликатесом считалось, и с одноклассниками попасть в МакДак и попробовать там даблчиз Вы и не мечтали
Так что все мечты о шаре на рынке аренды вы увязывайте с общей венесуэлизацией ситуации в стране и с тем, что убить на улице смогут не только за 14й айпон, а и за кулёк, забитый свежей жрачкой с рынка
Додано: П'ят 24 бер, 2023 02:08
Аренда на уровне минималки и сумма требующаяся на закупку мебели и прочего в районе 100кгрн(реально и посуду тоже же надо купить, так что там и 150 набежит) плохо увязываются
Студентам со своими загаженными матрасами и раскладной пластиковой мебелью покоечно сдадут?
Додано: П'ят 24 бер, 2023 04:39
Аппс после ремонтах в кімнатах/ кухне. В санузле плитку при заселеним положили, сантехніка тоже строительная, поєтому только 2 фото. Адрес практически в конце троещини, ближе к киевской області, чем к метро.
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