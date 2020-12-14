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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10847108481084910850
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 09:16

  rjkz написав: Это уже был не первый прилет, дом находится возле "цели"...кстати, всего в 5 минутах на машине от скрытых плинтусов.

Зараз будуть висновки, що за безкоштовний адреналін треба накидати полтосік, ну де така ситуація ще можлива бонусом до простого проживання? Треба скористатися будь якою можливістю і виправдати підвищення ціни(((
somilitark
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  #<1 ... 10847108481084910850
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