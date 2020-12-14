Зараз будуть висновки, що за безкоштовний адреналін треба накидати полтосік, ну де така ситуація ще можлива бонусом до простого проживання? Треба скористатися будь якою можливістю і виправдати підвищення ціни(((
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 бер, 2023 09:16
Зараз будуть висновки, що за безкоштовний адреналін треба накидати полтосік, ну де така ситуація ще можлива бонусом до простого проживання? Треба скористатися будь якою можливістю і виправдати підвищення ціни(((
Зараз переглядають цей форум: Ana і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|