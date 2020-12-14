Додано: Чет 23 бер, 2023 23:49

airmax78 написав: Я прошу всякую депрессивную ерунду тут не писать. Флешмоб не для этого был запущен. Я прошу всякую депрессивную ерунду тут не писать. Флешмоб не для этого был запущен.

Могу еще радостней - еще одна квартира стоит абсолютно пустая, удалось родственника, который в ней жил, переправить за бугор.Это достаточно радостно?Друг жил в Киеве в доме, куда "прилетело", едва не убило его дочь. Осколок после рикошетов потерял часть кинетической энергии и застрял в карскасе дивана, который стоял спинкой к окну. Его дочь как раз сидела на этом диване.Если-бы осколок не попал в откос, который принял часть энергии и не попал именно в каркас, то... Это уже был не первый прилет, дом находится возле "цели"...кстати, всего в 5 минутах на машине от скрытых плинтусов, если по свободной дороге, то еще быстрее.После этого решили, что дальше жить там чревато. Но так как зарплата отрицательно выросла, то вопрос о том, чтобы снимать не стояла.Зато их пустила родственница, которая много лет сдавала квартиру, но квартиранты продемонстрировали "жест доброй воли" и " перегруппировку" и по доброму освободили хату, свалив в Европу, а по рыночной цене что сдавать что на шару поселить родственников - выбрала второе.О, сколько аптимизьма!Не благодарите.