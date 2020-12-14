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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:29
Amethyst написав: Wisznia2021 написав:
Адрес практически в конце троещини, ближе к киевской області, чем к метро.
Рядом с конечной маршрутки -- впрыгнул в пустую и через 20 мин на Дарнице/Черниговской )
І тоді тільки починається маршрут, що був би, якби жив біля метро
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Faceless
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:38
Faceless написав: Amethyst написав: Wisznia2021 написав:
Адрес практически в конце троещини, ближе к киевской області, чем к метро.
Рядом с конечной маршрутки -- впрыгнул в пустую и через 20 мин на Дарнице/Черниговской )
І тоді тільки починається маршрут, що був би, якби жив біля метро
Было бы некуда ехать, как одесситы равнодушны к морю так киевляне живущие возле метро равнодушны к метро.
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vitaliian
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 12:41
Первый написав: antey1969 написав:
Один объект опустел, сейчас живут родственники из более отдаленных мест.
Второй - минус 40% в долл, деньги идут опять же близким, им нужнее.
Коли піде на продаж?
Ну скільки треба прожити для того щоб подавати на отримання громадянства? 7 років наче?
Як тільки люди отримують чіткій сигнал від заморської влади, що можна стати повноціннии громадянином, то як правило уся нерухомість на батьківщині розглядається як перший внесок по іпотеці на новій батьківщині.
Так що дуже багато буде на продаж такої нерухомості від виїхавших на пмж, гадаю 98-2000 роки не зрівняються по масовості з сьогоднішнім авралом.
Так що запасайтесь терпінням, об'єктів буде багато, прайси будуть задовільні, оренда буде в плюс, вже зараз оренда по цінам дивує(с).
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somilitark
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:05
Наследование и еще раз наследование. С наследованием проблемы. Даже если наследование произошло, сейчас никто в здравом уме не будет покупать унаследованное - объявятся какие то родственники, подадут в суд, что сидели по заграницам и ничего не знали - и суд встанет на их сторону, продлив сроки давности, аннулировав договора купли-продажи.
Формируется навес унаследованной недвиги.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:07
somilitark написав: Первый написав: antey1969 написав:
Один объект опустел, сейчас живут родственники из более отдаленных мест.
Второй - минус 40% в долл, деньги идут опять же близким, им нужнее.
Коли піде на продаж?
Ну скільки треба прожити для того щоб подавати на отримання громадянства? 7 років наче?
Як тільки люди отримують чіткій сигнал від заморської влади, що можна стати повноціннии громадянином, то як правило уся нерухомість на батьківщині розглядається як перший внесок по іпотеці на новій батьківщині.
Так що дуже багато буде на продаж такої нерухомості від виїхавших на пмж, гадаю 98-2000 роки не зрівняються по масовості з сьогоднішнім авралом.
Так що запасайтесь терпінням, об'єктів буде багато, прайси будуть задовільні, оренда буде в плюс, вже зараз оренда по цінам дивує(с).
Тому й питаю у 1969того. По такій логіці хто перший продасть - той в дамках. Коли буде масово - на перший внесок не вистачить і сенсу продавати буде 0.
Востаннє редагувалось Первый
в П'ят 24 бер, 2023 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:07
vitaliian написав: Faceless написав:
Amethyst написав: Рядом с конечной маршрутки -- впрыгнул в пустую и через 20 мин на Дарнице/Черниговской )
І тоді тільки починається маршрут, що був би, якби жив біля метро
Было бы некуда ехать, как одесситы равнодушны к морю так киевляне живущие возле метро равнодушны к метро.
Когда откроется станция метро "Львівська брама" я буду к ней ходить по несколько раз в день. Даже если надо проехать 2 остановки с пересадкой - все равно.
Очень жду. Очень. Жду.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:09
vitaliian написав: Faceless написав:
Amethyst написав:Рядом с конечной маршрутки -- впрыгнул в пустую и через 20 мин на Дарнице/Черниговской )
І тоді тільки починається маршрут, що був би, якби жив біля метро
Было бы некуда ехать, как одесситы равнодушны к морю так киевляне живущие возле метро равнодушны к метро.
Ото дурницю зараз сказали. І про одеситів, і про киян
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:10
Первый написав: somilitark написав: Первый написав:
Коли піде на продаж?
Ну скільки треба прожити для того щоб подавати на отримання громадянства? 7 років наче?
Як тільки люди отримують чіткій сигнал від заморської влади, що можна стати повноціннии громадянином, то як правило уся нерухомість на батьківщині розглядається як перший внесок по іпотеці на новій батьківщині.
Так що дуже багато буде на продаж такої нерухомості від виїхавших на пмж, гадаю 98-2000 роки не зрівняються по масовості з сьогоднішнім авралом.
Так що запасайтесь терпінням, об'єктів буде багато, прайси будуть задовільні, оренда буде в плюс, вже зараз оренда по цінам дивує(с).
Тому й питаю у 1969того. По такій логіці хто перший продасть - той в дамках. Коли буде масово - на перший внесок не вистачить і сенсу продавати буде 0.
Коли буде як прогнозує Сомілітарк - то дай Бог щоб вистачило на комісію ріелтеру, нотаріуса та податки. Ні, це я щось розігнався. На податки і зараз може не вистачити. На нотаріуса та комісію ріелтера.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:20
airmax78 написав:
Коли буде як прогнозує Сомілітарк - то дай Бог щоб вистачило на комісію ріелтеру, нотаріуса та податки. Ні, це я щось розігнався. На податки і зараз може не вистачити. На нотаріуса та комісію ріелтера.
Читаючи гілку я розумію що:
1. Всі хто виїхав впевнені що не тільки їм, а й всім іншим хто виїхав дадуть громадянство.
2. Всі вони будуть продавати нерухомість.
Не розумію навіщо тоді чекати 7 років якщо це так все явно і зрозуміло, а тут всі історії як у ржкз.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:22
Первый написав:
Тому й питаю у 1969того. По такій логіці хто перший продасть - той в дамках. Коли буде масово - на перший внесок не вистачить і сенсу продавати буде 0.
Теорія вона така, але у багатьох тьоркі з воєнкоматом, а зміст завжди буде, бо навіщо сплачувати комуналь за пустуючі об'єкти? Все одно навіть в селі можна отримати декілька тисяч євро.
Коли треба буде раз на пару років провідати родичів і посидіти на могілках, то можна пожити цих 5 днів в готелі, тому розпродаж буде славний, можливо самий сильний буде тоді, коли військові не будуть чіпати самих хитрозроблених(((
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