Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Коли буде як прогнозує Сомілітарк - то дай Бог щоб вистачило на комісію ріелтеру, нотаріуса та податки. Ні, це я щось розігнався. На податки і зараз може не вистачити. На нотаріуса та комісію ріелтера.
Знову ваш петросянський запал вражає і цей "гумор" зовсім відірваний від реального життя(( Пару соток залишиться і це все одно буде прибуток, а не збиток, тому заздріть тим, хто може зараз спокійно піти і продати квіточку по нормальним цінам мінус 50% від 2021-го, всі розуміють що так буде не завжди.
Первый написав: Тому й питаю у 1969того. По такій логіці хто перший продасть - той в дамках. Коли буде масово - на перший внесок не вистачить і сенсу продавати буде 0.
Теорія вона така, але у багатьох тьоркі з воєнкоматом, а зміст завжди буде, бо навіщо сплачувати комуналь за пустуючі об'єкти? Все одно навіть в селі можна отримати декілька тисяч євро. Коли треба буде раз на пару років провідати родичів і посидіти на могілках, то можна пожити цих 5 днів в готелі, тому розпродаж буде славний, можливо самий сильний буде тоді, коли військові не будуть чіпати самих хитрозроблених(((
Zebra написав:Наследование и еще раз наследование. С наследованием проблемы. Даже если наследование произошло, сейчас никто в здравом уме не будет покупать унаследованное - объявятся какие то родственники, подадут в суд, что сидели по заграницам и ничего не знали - и суд встанет на их сторону, продлив сроки давности, аннулировав договора купли-продажи.
Формируется навес унаследованной недвиги.
Нотариус сейчас не выдаёт гербовую бумагу по которой признаётся наследник(или их некоторые число)? На основании которой он и вносит данные в реестр о собственниках, а Ваш нотариус, риэлтор или вы, если имеете доступ к этому, видите реальных собственников. За сомнительные сделки с доверенносиями третьим лицам промолчу
Zebra написав:Наследование и еще раз наследование. С наследованием проблемы. Даже если наследование произошло, сейчас никто в здравом уме не будет покупать унаследованное - объявятся какие то родственники, подадут в суд, что сидели по заграницам и ничего не знали - и суд встанет на их сторону, продлив сроки давности, аннулировав договора купли-продажи.
Формируется навес унаследованной недвиги.
Нотариус сейчас не выдаёт гербовую бумагу по которой признаётся наследник(или их некоторые число)? На основании которой он и вносит данные в реестр о собственниках, а Ваш нотариус, риэлтор или вы, если имеете доступ к этому, видите реальных собственников. За сомнительные сделки с доверенносиями третьим лицам промолчу
Купля-продажа происходит у нотариуса по первичным документам права собственности, где черным по белому пишется на каком основании собственник недвижимости владеет - купил, унаследовал, приватизировал, подарили и т.д.
Если оформляется задаток по предварительному договору у нотариуса, все это проверяется.
airmax78 Думаю, что Вы недооценили свою квиточку, пора ценник повышать. У іноземних інвесторів є величезний інтерес до України - Мінекономіки
За його словами, потенційні інвестори високо оцінюють зручне логістичне розташування України, висококваліфіковану та освічену робочу силу, розгалужену транспортну та енергетичну інфраструктуру, а також серію існуючих угод з лібералізації торговельних відносин з провідними країнами.
reus написав:airmax78 Думаю, что Вы недооценили свою квиточку, пора ценник повышать. У іноземних інвесторів є величезний інтерес до України - Мінекономіки
За його словами, потенційні інвестори високо оцінюють зручне логістичне розташування України, висококваліфіковану та освічену робочу силу, розгалужену транспортну та енергетичну інфраструктуру, а також серію існуючих угод з лібералізації торговельних відносин з провідними країнами.