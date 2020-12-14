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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10849108501085110852
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:44

Перенесу це сюди...

Може хтось тут роз'яснить>>>
  Успіх написав:п.с.
А мою квіточку - таки ще затягують)))
Зображення

Але ще в мене є питання - те що підписання Основного договору переноситься на осінь/після здачі☝️ - це я зрозумів!
А от як розуміти "підписання актів передачі - травень-червень"? Невже це ДО здачі потрібно підписувати?
(щось я забув, чи я в своїй першій квіточці підписував той акт після підписання Основного договору, чи до"?)
І що буде, якщо його не підписати?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:58

Успіх вас заьанят, здесь нельзя обсуждать недвижимость. А если серьезно подписанным актом застройщик снимает с себя обязательства, если хоть что нибудь недостроено в суде вы уже ничего не докажете. По закону акт подписывается после фактического оказания услуг, как документ что стороны друг к другу претензий не имеют.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:01

  airmax78 написав:Львівську браму я очікую не пізніше кінця 2024 року +/- 2-3 місяці.
зачем ее открывать если все выехали? Заодно решилась проблема с метро на Трою и миллион других проблем. Прихожу к семейному очередь 0 человек, спрашиваю давно так, говорят да с зимы, сидят в телефонах что то ковыряют. Поликлиника пустая. Сначала подумал переехала или закрылась. Нет работает...

За всю жизнь такого не помню, обычно какие то бабушки в лифте и коридорах постоянно трутся, потому что им дома скучно, а тут социум. Не удивлюсь если метро к 2024 вообще закроют. Квартиры уже за еду сдаются. Я на днях писал где и почём.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:10

Вони затягують, а мені наче й на руку це)))

  vitaliian написав:Успіх вас заьанят, здесь нельзя обсуждать недвижимость
😁😁😁
  vitaliian написав:если серьезно подписанным актом застройщик снимает с себя обязательства, если хоть что нибудь недостроено в суде вы уже ничего не докажете. По закону акт подписывается после фактического оказания услуг, как документ что стороны друг к другу претензий не имеют.
Це я розумію... і наче, вже пригадую, що той акт я підписував перед підписанням Основного договору (що я не маю жодних претензій по квартирі - ну там якщо якась тріщина на стіні, чи вікно не закривається і т.п.)
Але що буде, якщо цього не підписати?
Тобто, якщо я приїду з фронту аж на підписання Основного договору(восени) ?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:17

Успіх пусть отправят его почтой, подпишете отправьте супруге, она им занесёт. Что будет если не подписать я не скажу ничего хорошего это точно. У нас пока всё не подписали договора с Облэнерго, застройщик никому не оформлял права собственности. Если люди ещё не живут, надавать толпой на соседа невозможно.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:26

Зі швидкістю світла!)))))))))

  vitaliian написав:У нас пока всё не подписали договора с Облэнерго,
І в нас(читаю чат сусідів) тільки дозбирує документи голова ОСББ, щоб подати на "розпуск світла")))
Скільки то вже? Не пройшло і 4 роки?))))
Отак і платили з самого початку пА 1,68(якщо не помиляюсь) хоч стоять і двох-зонні лічильники від забудовника, а толку то?
От вже як "розкинуть світло"/підпише кожна квартира договори з обленерго - от тоді можна і оформляти договір на двох-зонність))
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