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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:10
vitaliian написав:
если серьезно подписанным актом застройщик снимает с себя обязательства, если хоть что нибудь недостроено в суде вы уже ничего не докажете. По закону акт подписывается после фактического оказания услуг, как документ что стороны друг к другу претензий не имеют.
Це я розумію... і наче, вже пригадую, що той акт я підписував перед підписанням Основного договору (що я не маю жодних претензій по квартирі - ну там якщо якась тріщина на стіні, чи вікно не закривається і т.п.)
Але що буде, якщо цього не підписати?
Тобто, якщо я приїду з фронту аж на підписання Основного договору(восени) ?
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:17
Успіх пусть отправят его почтой, подпишете отправьте супруге, она им занесёт. Что будет если не подписать я не скажу ничего хорошего это точно. У нас пока всё не подписали договора с Облэнерго, застройщик никому не оформлял права собственности. Если люди ещё не живут, надавать толпой на соседа невозможно.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:26
vitaliian написав:
У нас пока всё не подписали договора с Облэнерго,
І в нас(читаю чат сусідів) тільки дозбирує документи голова ОСББ, щоб подати на "розпуск світла")))
Скільки то вже? Не пройшло і 4 роки?))))
Отак і платили з самого початку пА 1,68(якщо не помиляюсь) хоч стоять і двох-зонні лічильники від забудовника, а толку то?
От вже як "розкинуть світло"/підпише кожна квартира договори з обленерго - от тоді можна і оформляти договір на двох-зонність))
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:37
Успіх написав: vitaliian написав:
Успіх вас заьанят, здесь нельзя обсуждать недвижимость
😁😁😁
vitaliian написав:
если серьезно подписанным актом застройщик снимает с себя обязательства, если хоть что нибудь недостроено в суде вы уже ничего не докажете. По закону акт подписывается после фактического оказания услуг, как документ что стороны друг к другу претензий не имеют.
Це я розумію... і наче, вже пригадую, що той акт я підписував перед підписанням Основного договору (що я не маю жодних претензій по квартирі - ну там якщо якась тріщина на стіні, чи вікно не закривається і т.п.)
Але що буде, якщо цього не підписати?
Тобто, якщо я приїду з фронту аж на підписання Основного договору(восени) ?
Якщо Ви не плануєте робити ремонт у квартирі до підписання Основного договору, то акт вам не потрібно підписувати. Після підписання акту вам забудовник буде виставляти рахунки за комунальні послуги. Акт можна підписати перед оформленням прав на нерухомість.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:38
Успіх у нас 1,68 для белых людей. От застройщика цена 5,50. И никакой двухзонности. Хотя экономии от нее гулькин нос. 80% э.э потребляется до 24:00
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:43
somilitark написав: Первый написав: antey1969 написав:
Один объект опустел, сейчас живут родственники из более отдаленных мест.
Второй - минус 40% в долл, деньги идут опять же близким, им нужнее.
Коли піде на продаж?
Ну скільки треба прожити для того щоб подавати на отримання громадянства? 7 років наче?
Як тільки люди отримують чіткій сигнал від заморської влади, що можна стати повноціннии громадянином, то як правило уся нерухомість на батьківщині розглядається як перший внесок по іпотеці на новій батьківщині.
Так що дуже багато буде на продаж такої нерухомості від виїхавших на пмж, гадаю 98-2000 роки не зрівняються по масовості з сьогоднішнім авралом.
Так що запасайтесь терпінням, об'єктів буде багато, прайси будуть задовільні, оренда буде в плюс, вже зараз оренда по цінам дивує(с).
Планов продавать пока нет.
Есть не просит.
Дальше будет видно.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:45
vitaliian написав:Успіх
у нас 1,68 для белых людей. От застройщика цена 5,50. И никакой двухзонности. Хотя экономии от нее гулькин нос. 80% э.э потребляется до 24:00
Ну, 4р. тому, коли ми почали платити 1,68 - то наче "звичайна ціна" була 0,98(чи щось приблизно) - тобто, на ~ 50% більше, за звичайну.
А яка тепер "звичайна ціна" за е/е я й не знаю))
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:59
vitaliian написав:Успіх
у нас 1,68 для белых людей. От застройщика цена 5,50. И никакой двухзонности. Хотя экономии от нее гулькин нос. 80% э.э потребляется до 24:00
Ну как гулькин нос. У мну при расходе ~800кВт в мес. На ночной тариф приходится около четверти потребления. Около 170 грн экономится.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:03
Bolt написав: vitaliian написав:Успіх
у нас 1,68 для белых людей. От застройщика цена 5,50. И никакой двухзонности. Хотя экономии от нее гулькин нос. 80% э.э потребляется до 24:00
Ну как гулькин нос. У мну при расходе ~800кВт в мес. На ночной тариф приходится около четверти потребления. Около 170 грн экономится.
170 грн от счета 1000+ и что у вас ночью потребляет? Включаете на ночь бойлер и стиралку. 170 грн того не стоят.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 24 бер, 2023 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:05
vitaliian написав: Bolt написав: vitaliian написав:Успіх
у нас 1,68 для белых людей. От застройщика цена 5,50. И никакой двухзонности. Хотя экономии от нее гулькин нос. 80% э.э потребляется до 24:00
Ну как гулькин нос. У мну при расходе ~800кВт в мес. На ночной тариф приходится около четверти потребления. Около 170 грн экономится.
И что у вас ночью потребляет?
Электромобиль прекрасно заряжается ночью. Примерно 17 грн.на 100 км.
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