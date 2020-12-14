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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:05
vitaliian написав: Bolt написав: vitaliian написав:Успіх
у нас 1,68 для белых людей. От застройщика цена 5,50. И никакой двухзонности. Хотя экономии от нее гулькин нос. 80% э.э потребляется до 24:00
Ну как гулькин нос. У мну при расходе ~800кВт в мес. На ночной тариф приходится около четверти потребления. Около 170 грн экономится.
И что у вас ночью потребляет?
З такими витратами - то і опалення і ГВ і геть усе на електриці
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:08
vitaliian написав: Bolt написав: vitaliian написав:Успіх
у нас 1,68 для белых людей. От застройщика цена 5,50. И никакой двухзонности. Хотя экономии от нее гулькин нос. 80% э.э потребляется до 24:00
Ну как гулькин нос. У мну при расходе ~800кВт в мес. На ночной тариф приходится около четверти потребления. Около 170 грн экономится.
И что у вас ночью потребляет?
Не ночью, а с 23.00 7.00 до. У нас вполне ещё до часу могут работать телик и и часть освещения, два бойлера 80 л периодически включаются(не хочу ставить таймер, что бы грели только по ночному тарифу, бо до вечера остынут), жена после 23.00 стиралку включает, 9 кг с функцией сушения, так что помалу набегает.Др войны ещё уличное освещение брало около киловата за ночь. Пока отключил, для светомаскировки.
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Bolt
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:10
Zebra написав: барабашов написав: Zebra написав:
Наследование и еще раз наследование. С наследованием проблемы. Даже если наследование произошло, сейчас никто в здравом уме не будет покупать унаследованное - объявятся какие то родственники, подадут в суд, что сидели по заграницам и ничего не знали - и суд встанет на их сторону, продлив сроки давности, аннулировав договора купли-продажи.
Формируется навес унаследованной недвиги.
Нотариус сейчас не выдаёт гербовую бумагу по которой признаётся наследник(или их некоторые число)? На основании которой он и вносит данные в реестр о собственниках, а Ваш нотариус, риэлтор или вы, если имеете доступ к этому, видите реальных собственников. За сомнительные сделки с доверенносиями третьим лицам промолчу
Купля-продажа происходит у нотариуса по первичным документам права собственности, где черным по белому пишется на каком основании собственник недвижимости владеет - купил, унаследовал, приватизировал, подарили и т.д.
Если оформляется задаток по предварительному договору у нотариуса, все это проверяется.
Вот именно
Я продавал наследство как единственный наследник родителей, мы с мамой покупали у сына - единственного наследника своих родителей
Всё было видно, прозрачно по прописанным, приватизации, евреи везде водили тогда нас за баш-баш за руку(папин одноклассник,занимавшийся обменами ещё при Меченом).
Сейчас откуда этот навес наследства будет? Убитые в Мариуполе сгенерят навес разрушенного жилья? Или где-то в облцентрах полно такого жилья образовавшегося из-за массовой смертности населения?
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барабашов
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:16
Bolt телек если ламповый тянет много, ЛСД панели 32' тянут ~60 ватт, освещение... смешно, у меня диодное (примерно 30 диодов) ещё со времён блэкаута на 1 аккумуляторе 18650 горит 6 часов, хватает на вечер, а когда выключено (ночью) заряжается. Включается/выключается пультом, рекомендую заменить все свои лампочки на такие.
Нагрев бойлера исключительно ночью смысла не имеет, разве что их у вас много, в течение дня теплая вода расходуется и он включает тэны. Включать на ночь стиралку, чтобы бельё лежало мокрое и скомканное до утра? Я на ночь только мультиварку включаю, например когда тушу говядину с картошкой, как раз 6 часов надо.
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vitaliian
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:43
vitaliian написав:Bolt
телек если ламповый тянет много, ЛСД панели 32' тянут ~60 ватт, освещение... смешно, у меня диодное (примерно 30 диодов) ещё со времён блэкаута на 1 аккумуляторе 18650 горит 6 часов, хватает на вечер, а когда выключено (ночью) заряжается. Включается/выключается пультом, рекомендую заменить все свои лампочки на такие.
Нагрев бойлера исключительно ночью смысла не имеет, разве что их у вас много, в течение дня теплая вода расходуется и он включает тэны. Включать на ночь стиралку, чтобы бельё лежало мокрое и скомканное до утра? Я на ночь только мультиварку включаю, например когда тушу говядину с картошкой, как раз 6 часов надо.
Написал же 2х80 л бойлера, стиралка с функцией сушения(конечно не, так как после полноценной сушки, но и не такое важное, как с обычной стиралки), ну и роутер со свычом уще онлайн маслают. И, да холодильник и осушитель воздуха в цоколе.
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Bolt
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