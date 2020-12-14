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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10850108511085210853
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:05

  vitaliian написав:
  Bolt написав:
  vitaliian написав:Успіх у нас 1,68 для белых людей. От застройщика цена 5,50. И никакой двухзонности. Хотя экономии от нее гулькин нос. 80% э.э потребляется до 24:00

Ну как гулькин нос. У мну при расходе ~800кВт в мес. На ночной тариф приходится около четверти потребления. Около 170 грн экономится.

И что у вас ночью потребляет?

З такими витратами - то і опалення і ГВ і геть усе на електриці
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:08

  vitaliian написав:
  Bolt написав:
  vitaliian написав:Успіх у нас 1,68 для белых людей. От застройщика цена 5,50. И никакой двухзонности. Хотя экономии от нее гулькин нос. 80% э.э потребляется до 24:00

Ну как гулькин нос. У мну при расходе ~800кВт в мес. На ночной тариф приходится около четверти потребления. Около 170 грн экономится.

И что у вас ночью потребляет?

Не ночью, а с 23.00 7.00 до. У нас вполне ещё до часу могут работать телик и и часть освещения, два бойлера 80 л периодически включаются(не хочу ставить таймер, что бы грели только по ночному тарифу, бо до вечера остынут), жена после 23.00 стиралку включает, 9 кг с функцией сушения, так что помалу набегает.Др войны ещё уличное освещение брало около киловата за ночь. Пока отключил, для светомаскировки.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:10

  Zebra написав:
  барабашов написав:
  Zebra написав:Наследование и еще раз наследование. С наследованием проблемы. Даже если наследование произошло, сейчас никто в здравом уме не будет покупать унаследованное - объявятся какие то родственники, подадут в суд, что сидели по заграницам и ничего не знали - и суд встанет на их сторону, продлив сроки давности, аннулировав договора купли-продажи.

Формируется навес унаследованной недвиги.

Нотариус сейчас не выдаёт гербовую бумагу по которой признаётся наследник(или их некоторые число)? На основании которой он и вносит данные в реестр о собственниках, а Ваш нотариус, риэлтор или вы, если имеете доступ к этому, видите реальных собственников. За сомнительные сделки с доверенносиями третьим лицам промолчу

Купля-продажа происходит у нотариуса по первичным документам права собственности, где черным по белому пишется на каком основании собственник недвижимости владеет - купил, унаследовал, приватизировал, подарили и т.д.

Если оформляется задаток по предварительному договору у нотариуса, все это проверяется.

Вот именно
Я продавал наследство как единственный наследник родителей, мы с мамой покупали у сына - единственного наследника своих родителей
Всё было видно, прозрачно по прописанным, приватизации, евреи везде водили тогда нас за баш-баш за руку(папин одноклассник,занимавшийся обменами ещё при Меченом).
Сейчас откуда этот навес наследства будет? Убитые в Мариуполе сгенерят навес разрушенного жилья? Или где-то в облцентрах полно такого жилья образовавшегося из-за массовой смертности населения?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:16

Bolt телек если ламповый тянет много, ЛСД панели 32' тянут ~60 ватт, освещение... смешно, у меня диодное (примерно 30 диодов) ещё со времён блэкаута на 1 аккумуляторе 18650 горит 6 часов, хватает на вечер, а когда выключено (ночью) заряжается. Включается/выключается пультом, рекомендую заменить все свои лампочки на такие.

Нагрев бойлера исключительно ночью смысла не имеет, разве что их у вас много, в течение дня теплая вода расходуется и он включает тэны. Включать на ночь стиралку, чтобы бельё лежало мокрое и скомканное до утра? Я на ночь только мультиварку включаю, например когда тушу говядину с картошкой, как раз 6 часов надо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:43

  vitaliian написав:Bolt телек если ламповый тянет много, ЛСД панели 32' тянут ~60 ватт, освещение... смешно, у меня диодное (примерно 30 диодов) ещё со времён блэкаута на 1 аккумуляторе 18650 горит 6 часов, хватает на вечер, а когда выключено (ночью) заряжается. Включается/выключается пультом, рекомендую заменить все свои лампочки на такие.

Нагрев бойлера исключительно ночью смысла не имеет, разве что их у вас много, в течение дня теплая вода расходуется и он включает тэны. Включать на ночь стиралку, чтобы бельё лежало мокрое и скомканное до утра? Я на ночь только мультиварку включаю, например когда тушу говядину с картошкой, как раз 6 часов надо.

Написал же 2х80 л бойлера, стиралка с функцией сушения(конечно не, так как после полноценной сушки, но и не такое важное, как с обычной стиралки), ну и роутер со свычом уще онлайн маслают. И, да холодильник и осушитель воздуха в цоколе.
Bolt
 
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