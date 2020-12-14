Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:16

Bolt телек если ламповый тянет много, ЛСД панели 32' тянут ~60 ватт, освещение... смешно, у меня диодное (примерно 30 диодов) ещё со времён блэкаута на 1 аккумуляторе 18650 горит 6 часов, хватает на вечер, а когда выключено (ночью) заряжается. Включается/выключается пультом, рекомендую заменить все свои лампочки на такие.



Нагрев бойлера исключительно ночью смысла не имеет, разве что их у вас много, в течение дня теплая вода расходуется и он включает тэны. Включать на ночь стиралку, чтобы бельё лежало мокрое и скомканное до утра? Я на ночь только мультиварку включаю, например когда тушу говядину с картошкой, как раз 6 часов надо.