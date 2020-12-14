budmix_org
ты реально идиот
обсуди в ЛС с подружкой как штопать колготки
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:49
budmix_org
ты реально идиот
обсуди в ЛС с подружкой как штопать колготки
Додано: Суб 25 бер, 2023 01:28
Спасибо, что вспомнили Колю в суе.
У него осталось не так долго ждать до подачи на гражданство, но продавать не собирается. В отличии от венского узника совести.
Как у Первого дела?
Все пыль с клавы тети Клавы вытираете или уже доверили с монитора тоже?
ЗЫ: Якщо вже на Мову перейшли, то може й нік змінете? Дивно якось читати пости Українською від дописувача ПервЫй.
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