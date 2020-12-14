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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10851108521085310854
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:49

budmix_org
ты реально идиот
обсуди в ЛС с подружкой как штопать колготки
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 01:28

  Первый написав:
  airmax78 написав:Коли буде як прогнозує Сомілітарк - то дай Бог щоб вистачило на комісію ріелтеру, нотаріуса та податки. Ні, це я щось розігнався. На податки і зараз може не вистачити. На нотаріуса та комісію ріелтера.


Читаючи гілку я розумію що:
1. Всі хто виїхав впевнені що не тільки їм, а й всім іншим хто виїхав дадуть громадянство.
2. Всі вони будуть продавати нерухомість.

Не розумію навіщо тоді чекати 7 років якщо це так все явно і зрозуміло, а тут всі історії як у ржкз.


Спасибо, что вспомнили Колю в суе.
У него осталось не так долго ждать до подачи на гражданство, но продавать не собирается. В отличии от венского узника совести.
Как у Первого дела?
Все пыль с клавы тети Клавы вытираете или уже доверили с монитора тоже?
ЗЫ: Якщо вже на Мову перейшли, то може й нік змінете? Дивно якось читати пости Українською від дописувача ПервЫй.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 02:44

  барабашов написав:Вот именно
Я продавал наследство как единственный наследник родителей, мы с мамой покупали у сына - единственного наследника своих родителей
Всё было видно, прозрачно по прописанным, приватизации, евреи везде водили тогда нас за баш-баш за руку(папин одноклассник,занимавшийся обменами ещё при Меченом).
Сейчас откуда этот навес наследства будет? Убитые в Мариуполе сгенерят навес разрушенного жилья? Или где-то в облцентрах полно такого жилья образовавшегося из-за массовой смертности населения?

Срок вступления в наследование увеличен до 10 месяцев, соответственно появился дополнительный зазор в 4 месяца.
Даже если нотариально все чисто, на практике приобретать унаследованную в военное время недвижимость - очень рисковое занятие, чтоб потом не вышло как тут: https://dou.ua/forums/topic/30703/

Формируется навес унаследованной недвижимости. Сейчас он сдержит цены, но затем их придавит.
Zebra
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