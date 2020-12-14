Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Коли буде як прогнозує Сомілітарк - то дай Бог щоб вистачило на комісію ріелтеру, нотаріуса та податки. Ні, це я щось розігнався. На податки і зараз може не вистачити. На нотаріуса та комісію ріелтера.
Читаючи гілку я розумію що: 1. Всі хто виїхав впевнені що не тільки їм, а й всім іншим хто виїхав дадуть громадянство. 2. Всі вони будуть продавати нерухомість.
Не розумію навіщо тоді чекати 7 років якщо це так все явно і зрозуміло, а тут всі історії як у ржкз.
Спасибо, что вспомнили Колю в суе. У него осталось не так долго ждать до подачи на гражданство, но продавать не собирается. В отличии от венского узника совести. Как у Первого дела? Все пыль с клавы тети Клавы вытираете или уже доверили с монитора тоже? ЗЫ: Якщо вже на Мову перейшли, то може й нік змінете? Дивно якось читати пости Українською від дописувача ПервЫй.
барабашов написав:Вот именно Я продавал наследство как единственный наследник родителей, мы с мамой покупали у сына - единственного наследника своих родителей Всё было видно, прозрачно по прописанным, приватизации, евреи везде водили тогда нас за баш-баш за руку(папин одноклассник,занимавшийся обменами ещё при Меченом). Сейчас откуда этот навес наследства будет? Убитые в Мариуполе сгенерят навес разрушенного жилья? Или где-то в облцентрах полно такого жилья образовавшегося из-за массовой смертности населения?
Срок вступления в наследование увеличен до 10 месяцев, соответственно появился дополнительный зазор в 4 месяца. Даже если нотариально все чисто, на практике приобретать унаследованную в военное время недвижимость - очень рисковое занятие, чтоб потом не вышло как тут: https://dou.ua/forums/topic/30703/
Формируется навес унаследованной недвижимости. Сейчас он сдержит цены, но затем их придавит.