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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10850108511085210853
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:05

  vitaliian написав:
  Bolt написав:
  vitaliian написав:Успіх у нас 1,68 для белых людей. От застройщика цена 5,50. И никакой двухзонности. Хотя экономии от нее гулькин нос. 80% э.э потребляется до 24:00

Ну как гулькин нос. У мну при расходе ~800кВт в мес. На ночной тариф приходится около четверти потребления. Около 170 грн экономится.

И что у вас ночью потребляет?

З такими витратами - то і опалення і ГВ і геть усе на електриці
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:08

  vitaliian написав:
  Bolt написав:
  vitaliian написав:Успіх у нас 1,68 для белых людей. От застройщика цена 5,50. И никакой двухзонности. Хотя экономии от нее гулькин нос. 80% э.э потребляется до 24:00

Ну как гулькин нос. У мну при расходе ~800кВт в мес. На ночной тариф приходится около четверти потребления. Около 170 грн экономится.

И что у вас ночью потребляет?

Не ночью, а с 23.00 7.00 до. У нас вполне ещё до часу могут работать телик и и часть освещения, два бойлера 80 л периодически включаются(не хочу ставить таймер, что бы грели только по ночному тарифу, бо до вечера остынут), жена после 23.00 стиралку включает, 9 кг с функцией сушения, так что помалу набегает.Др войны ещё уличное освещение брало около киловата за ночь. Пока отключил, для светомаскировки.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:10

  Zebra написав:
  барабашов написав:
  Zebra написав:Наследование и еще раз наследование. С наследованием проблемы. Даже если наследование произошло, сейчас никто в здравом уме не будет покупать унаследованное - объявятся какие то родственники, подадут в суд, что сидели по заграницам и ничего не знали - и суд встанет на их сторону, продлив сроки давности, аннулировав договора купли-продажи.

Формируется навес унаследованной недвиги.

Нотариус сейчас не выдаёт гербовую бумагу по которой признаётся наследник(или их некоторые число)? На основании которой он и вносит данные в реестр о собственниках, а Ваш нотариус, риэлтор или вы, если имеете доступ к этому, видите реальных собственников. За сомнительные сделки с доверенносиями третьим лицам промолчу

Купля-продажа происходит у нотариуса по первичным документам права собственности, где черным по белому пишется на каком основании собственник недвижимости владеет - купил, унаследовал, приватизировал, подарили и т.д.

Если оформляется задаток по предварительному договору у нотариуса, все это проверяется.

Вот именно
Я продавал наследство как единственный наследник родителей, мы с мамой покупали у сына - единственного наследника своих родителей
Всё было видно, прозрачно по прописанным, приватизации, евреи везде водили тогда нас за баш-баш за руку(папин одноклассник,занимавшийся обменами ещё при Меченом).
Сейчас откуда этот навес наследства будет? Убитые в Мариуполе сгенерят навес разрушенного жилья? Или где-то в облцентрах полно такого жилья образовавшегося из-за массовой смертности населения?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:16

Bolt телек если ламповый тянет много, ЛСД панели 32' тянут ~60 ватт, освещение... смешно, у меня диодное (примерно 30 диодов) ещё со времён блэкаута на 1 аккумуляторе 18650 горит 6 часов, хватает на вечер, а когда выключено (ночью) заряжается. Включается/выключается пультом, рекомендую заменить все свои лампочки на такие.

Нагрев бойлера исключительно ночью смысла не имеет, разве что их у вас много, в течение дня теплая вода расходуется и он включает тэны. Включать на ночь стиралку, чтобы бельё лежало мокрое и скомканное до утра? Я на ночь только мультиварку включаю, например когда тушу говядину с картошкой, как раз 6 часов надо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:39

  vitaliian написав:Bolt телек если ламповый тянет много, ЛСД панели 32' тянут ~60 ватт, освещение... смешно, у меня диодное (примерно 30 диодов) ещё со времён блэкаута на 1 аккумуляторе 18650 горит 6 часов, хватает на вечер, а когда выключено (ночью) заряжается. Включается/выключается пультом, рекомендую заменить все свои лампочки на такие.

Нагрев бойлера исключительно ночью смысла не имеет, разве что их у вас много, в течение дня теплая вода расходуется и он включает тэны. Включать на ночь стиралку, чтобы бельё лежало мокрое и скомканное до утра? Я на ночь только мультиварку включаю, например когда тушу говядину с картошкой, как раз 6 часов надо.

Отопление теплыми полами в моём случае 50% потребления по ночному тарифу. А ещё бойлер 150 л

Электрокара нету, т. к. надо семь мест. Так что только американский минивэн подходит
budmix_org
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 01:28

  Первый написав:
  airmax78 написав:Коли буде як прогнозує Сомілітарк - то дай Бог щоб вистачило на комісію ріелтеру, нотаріуса та податки. Ні, це я щось розігнався. На податки і зараз може не вистачити. На нотаріуса та комісію ріелтера.


Читаючи гілку я розумію що:
1. Всі хто виїхав впевнені що не тільки їм, а й всім іншим хто виїхав дадуть громадянство.
2. Всі вони будуть продавати нерухомість.

Не розумію навіщо тоді чекати 7 років якщо це так все явно і зрозуміло, а тут всі історії як у ржкз.


Спасибо, что вспомнили Колю в суе.
У него осталось не так долго ждать до подачи на гражданство, но продавать не собирается. В отличии от венского узника совести.
Как у Первого дела?
Все пыль с клавы тети Клавы вытираете или уже доверили с монитора тоже?
ЗЫ: Якщо вже на Мову перейшли, то може й нік змінете? Дивно якось читати пости Українською від дописувача ПервЫй.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 02:44

  барабашов написав:Вот именно
Я продавал наследство как единственный наследник родителей, мы с мамой покупали у сына - единственного наследника своих родителей
Всё было видно, прозрачно по прописанным, приватизации, евреи везде водили тогда нас за баш-баш за руку(папин одноклассник,занимавшийся обменами ещё при Меченом).
Сейчас откуда этот навес наследства будет? Убитые в Мариуполе сгенерят навес разрушенного жилья? Или где-то в облцентрах полно такого жилья образовавшегося из-за массовой смертности населения?

Срок вступления в наследование увеличен до 10 месяцев, соответственно появился дополнительный зазор в 4 месяца.
Даже если нотариально все чисто, на практике приобретать унаследованную в военное время недвижимость - очень рисковое занятие, чтоб потом не вышло как тут: https://dou.ua/forums/topic/30703/

Формируется навес унаследованной недвижимости. Сейчас он сдержит цены, но затем их придавит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 09:22

  vitaliian написав:Bolt телек если ламповый тянет много, ЛСД панели 32' тянут ~60 ватт, освещение... смешно, у меня диодное (примерно 30 диодов) ещё со времён блэкаута на 1 аккумуляторе 18650 горит 6 часов, хватает на вечер, а когда выключено (ночью) заряжается. Включается/выключается пультом, рекомендую заменить все свои лампочки на такие.

Нагрев бойлера исключительно ночью смысла не имеет, разве что их у вас много, в течение дня теплая вода расходуется и он включает тэны. Включать на ночь стиралку, чтобы бельё лежало мокрое и скомканное до утра? Я на ночь только мультиварку включаю, например когда тушу говядину с картошкой, как раз 6 часов надо.

Враження від форуму, що домашні хом'ячки і песики бігають лапками по клавіатурі.
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