Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Успіх у нас 1,68 для белых людей. От застройщика цена 5,50. И никакой двухзонности. Хотя экономии от нее гулькин нос. 80% э.э потребляется до 24:00
Ну как гулькин нос. У мну при расходе ~800кВт в мес. На ночной тариф приходится около четверти потребления. Около 170 грн экономится.
И что у вас ночью потребляет?
Не ночью, а с 23.00 7.00 до. У нас вполне ещё до часу могут работать телик и и часть освещения, два бойлера 80 л периодически включаются(не хочу ставить таймер, что бы грели только по ночному тарифу, бо до вечера остынут), жена после 23.00 стиралку включает, 9 кг с функцией сушения, так что помалу набегает.Др войны ещё уличное освещение брало около киловата за ночь. Пока отключил, для светомаскировки.
Zebra написав:Наследование и еще раз наследование. С наследованием проблемы. Даже если наследование произошло, сейчас никто в здравом уме не будет покупать унаследованное - объявятся какие то родственники, подадут в суд, что сидели по заграницам и ничего не знали - и суд встанет на их сторону, продлив сроки давности, аннулировав договора купли-продажи.
Формируется навес унаследованной недвиги.
Нотариус сейчас не выдаёт гербовую бумагу по которой признаётся наследник(или их некоторые число)? На основании которой он и вносит данные в реестр о собственниках, а Ваш нотариус, риэлтор или вы, если имеете доступ к этому, видите реальных собственников. За сомнительные сделки с доверенносиями третьим лицам промолчу
Купля-продажа происходит у нотариуса по первичным документам права собственности, где черным по белому пишется на каком основании собственник недвижимости владеет - купил, унаследовал, приватизировал, подарили и т.д.
Если оформляется задаток по предварительному договору у нотариуса, все это проверяется.
Вот именно Я продавал наследство как единственный наследник родителей, мы с мамой покупали у сына - единственного наследника своих родителей Всё было видно, прозрачно по прописанным, приватизации, евреи везде водили тогда нас за баш-баш за руку(папин одноклассник,занимавшийся обменами ещё при Меченом). Сейчас откуда этот навес наследства будет? Убитые в Мариуполе сгенерят навес разрушенного жилья? Или где-то в облцентрах полно такого жилья образовавшегося из-за массовой смертности населения?
Bolt телек если ламповый тянет много, ЛСД панели 32' тянут ~60 ватт, освещение... смешно, у меня диодное (примерно 30 диодов) ещё со времён блэкаута на 1 аккумуляторе 18650 горит 6 часов, хватает на вечер, а когда выключено (ночью) заряжается. Включается/выключается пультом, рекомендую заменить все свои лампочки на такие.
Нагрев бойлера исключительно ночью смысла не имеет, разве что их у вас много, в течение дня теплая вода расходуется и он включает тэны. Включать на ночь стиралку, чтобы бельё лежало мокрое и скомканное до утра? Я на ночь только мультиварку включаю, например когда тушу говядину с картошкой, как раз 6 часов надо.
vitaliian написав:Bolt телек если ламповый тянет много, ЛСД панели 32' тянут ~60 ватт, освещение... смешно, у меня диодное (примерно 30 диодов) ещё со времён блэкаута на 1 аккумуляторе 18650 горит 6 часов, хватает на вечер, а когда выключено (ночью) заряжается. Включается/выключается пультом, рекомендую заменить все свои лампочки на такие.
Нагрев бойлера исключительно ночью смысла не имеет, разве что их у вас много, в течение дня теплая вода расходуется и он включает тэны. Включать на ночь стиралку, чтобы бельё лежало мокрое и скомканное до утра? Я на ночь только мультиварку включаю, например когда тушу говядину с картошкой, как раз 6 часов надо.
Отопление теплыми полами в моём случае 50% потребления по ночному тарифу. А ещё бойлер 150 л
Электрокара нету, т. к. надо семь мест. Так что только американский минивэн подходит
airmax78 написав:Коли буде як прогнозує Сомілітарк - то дай Бог щоб вистачило на комісію ріелтеру, нотаріуса та податки. Ні, це я щось розігнався. На податки і зараз може не вистачити. На нотаріуса та комісію ріелтера.
Читаючи гілку я розумію що: 1. Всі хто виїхав впевнені що не тільки їм, а й всім іншим хто виїхав дадуть громадянство. 2. Всі вони будуть продавати нерухомість.
Не розумію навіщо тоді чекати 7 років якщо це так все явно і зрозуміло, а тут всі історії як у ржкз.
Спасибо, что вспомнили Колю в суе. У него осталось не так долго ждать до подачи на гражданство, но продавать не собирается. В отличии от венского узника совести. Как у Первого дела? Все пыль с клавы тети Клавы вытираете или уже доверили с монитора тоже? ЗЫ: Якщо вже на Мову перейшли, то може й нік змінете? Дивно якось читати пости Українською від дописувача ПервЫй.
барабашов написав:Вот именно Я продавал наследство как единственный наследник родителей, мы с мамой покупали у сына - единственного наследника своих родителей Всё было видно, прозрачно по прописанным, приватизации, евреи везде водили тогда нас за баш-баш за руку(папин одноклассник,занимавшийся обменами ещё при Меченом). Сейчас откуда этот навес наследства будет? Убитые в Мариуполе сгенерят навес разрушенного жилья? Или где-то в облцентрах полно такого жилья образовавшегося из-за массовой смертности населения?
Срок вступления в наследование увеличен до 10 месяцев, соответственно появился дополнительный зазор в 4 месяца. Даже если нотариально все чисто, на практике приобретать унаследованную в военное время недвижимость - очень рисковое занятие, чтоб потом не вышло как тут: https://dou.ua/forums/topic/30703/
Формируется навес унаследованной недвижимости. Сейчас он сдержит цены, но затем их придавит.
Zebra львиная доля того что наследуется это убитые хрущи и панельки от бабушек, и даже не на Троещине/Борщаговка а в мелких райцентрах типа Сквиры. Количество пожилого населения в райцентрах удручает, на одного молодого аборигена приходится 7-8 бабушек. Потому что молодежь вся которая могла выехала, ещё до войны, я бы сказал это устойчивый тренд начиная с 2008 года.
Ещё до войны я видел квартиры в сёлах 30км от Киева в продаже по 8куе, конечно без ремонта. То что лежит упасть не может. Кстати у таких квартир есть шанс найти хозяев из числа переселенцев у которых в накоплениях как раз примерно такая сумма, ни в Европе ни в Киеве с 8куе делать нечего.
В Киеве львиная доля квартир сдавались в аренду, не помню точно цифру, но много. Если арендаторы решили съехать всерьез и надолго этот рынок ждёт кризис. Кроме того никто не отменял тренд переезда из старого в новое. Так что старый фонд может серьезно рухнуть без финансовой поддержки. Уже сейчас хрущ на окраине Киева стоит примерно как аналогичный в Кропивницком, что можно наверное считать дном.
До окончания войны я просвета не вижу. Тренд на выезд усилился зимой, когда были блэкауты, которые неприятно впечатлили слабонервных. А таких у нас большинство.