Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:У нас пока всё не подписали договора с Облэнерго,
І в нас(читаю чат сусідів) тільки дозбирує документи голова ОСББ, щоб подати на "розпуск світла"))) Скільки то вже? Не пройшло і 4 роки?)))) Отак і платили з самого початку пА 1,68(якщо не помиляюсь) хоч стоять і двох-зонні лічильники від забудовника, а толку то? От вже як "розкинуть світло"/підпише кожна квартира договори з обленерго - от тоді можна і оформляти договір на двох-зонність))
vitaliian написав:Успіх вас заьанят, здесь нельзя обсуждать недвижимость
😁😁😁
vitaliian написав:если серьезно подписанным актом застройщик снимает с себя обязательства, если хоть что нибудь недостроено в суде вы уже ничего не докажете. По закону акт подписывается после фактического оказания услуг, как документ что стороны друг к другу претензий не имеют.
Це я розумію... і наче, вже пригадую, що той акт я підписував перед підписанням Основного договору (що я не маю жодних претензій по квартирі - ну там якщо якась тріщина на стіні, чи вікно не закривається і т.п.) Але що буде, якщо цього не підписати? Тобто, якщо я приїду з фронту аж на підписання Основного договору(восени) ?
Якщо Ви не плануєте робити ремонт у квартирі до підписання Основного договору, то акт вам не потрібно підписувати. Після підписання акту вам забудовник буде виставляти рахунки за комунальні послуги. Акт можна підписати перед оформленням прав на нерухомість.
antey1969 написав:Один объект опустел, сейчас живут родственники из более отдаленных мест. Второй - минус 40% в долл, деньги идут опять же близким, им нужнее.
Коли піде на продаж?
Ну скільки треба прожити для того щоб подавати на отримання громадянства? 7 років наче? Як тільки люди отримують чіткій сигнал від заморської влади, що можна стати повноціннии громадянином, то як правило уся нерухомість на батьківщині розглядається як перший внесок по іпотеці на новій батьківщині. Так що дуже багато буде на продаж такої нерухомості від виїхавших на пмж, гадаю 98-2000 роки не зрівняються по масовості з сьогоднішнім авралом. Так що запасайтесь терпінням, об'єктів буде багато, прайси будуть задовільні, оренда буде в плюс, вже зараз оренда по цінам дивує(с).
Планов продавать пока нет. Есть не просит. Дальше будет видно.
Zebra написав:Наследование и еще раз наследование. С наследованием проблемы. Даже если наследование произошло, сейчас никто в здравом уме не будет покупать унаследованное - объявятся какие то родственники, подадут в суд, что сидели по заграницам и ничего не знали - и суд встанет на их сторону, продлив сроки давности, аннулировав договора купли-продажи.
Формируется навес унаследованной недвиги.
Нотариус сейчас не выдаёт гербовую бумагу по которой признаётся наследник(или их некоторые число)? На основании которой он и вносит данные в реестр о собственниках, а Ваш нотариус, риэлтор или вы, если имеете доступ к этому, видите реальных собственников. За сомнительные сделки с доверенносиями третьим лицам промолчу
Купля-продажа происходит у нотариуса по первичным документам права собственности, где черным по белому пишется на каком основании собственник недвижимости владеет - купил, унаследовал, приватизировал, подарили и т.д.
Если оформляется задаток по предварительному договору у нотариуса, все это проверяется.
Вот именно Я продавал наследство как единственный наследник родителей, мы с мамой покупали у сына - единственного наследника своих родителей Всё было видно, прозрачно по прописанным, приватизации, евреи везде водили тогда нас за баш-баш за руку(папин одноклассник,занимавшийся обменами ещё при Меченом). Сейчас откуда этот навес наследства будет? Убитые в Мариуполе сгенерят навес разрушенного жилья? Или где-то в облцентрах полно такого жилья образовавшегося из-за массовой смертности населения?
airmax78 написав:Коли буде як прогнозує Сомілітарк - то дай Бог щоб вистачило на комісію ріелтеру, нотаріуса та податки. Ні, це я щось розігнався. На податки і зараз може не вистачити. На нотаріуса та комісію ріелтера.
Читаючи гілку я розумію що: 1. Всі хто виїхав впевнені що не тільки їм, а й всім іншим хто виїхав дадуть громадянство. 2. Всі вони будуть продавати нерухомість.
Не розумію навіщо тоді чекати 7 років якщо це так все явно і зрозуміло, а тут всі історії як у ржкз.
Спасибо, что вспомнили Колю в суе. У него осталось не так долго ждать до подачи на гражданство, но продавать не собирается. В отличии от венского узника совести. Как у Первого дела? Все пыль с клавы тети Клавы вытираете или уже доверили с монитора тоже? ЗЫ: Якщо вже на Мову перейшли, то може й нік змінете? Дивно якось читати пости Українською від дописувача ПервЫй.
барабашов написав:Вот именно Я продавал наследство как единственный наследник родителей, мы с мамой покупали у сына - единственного наследника своих родителей Всё было видно, прозрачно по прописанным, приватизации, евреи везде водили тогда нас за баш-баш за руку(папин одноклассник,занимавшийся обменами ещё при Меченом). Сейчас откуда этот навес наследства будет? Убитые в Мариуполе сгенерят навес разрушенного жилья? Или где-то в облцентрах полно такого жилья образовавшегося из-за массовой смертности населения?
Срок вступления в наследование увеличен до 10 месяцев, соответственно появился дополнительный зазор в 4 месяца. Даже если нотариально все чисто, на практике приобретать унаследованную в военное время недвижимость - очень рисковое занятие, чтоб потом не вышло как тут: https://dou.ua/forums/topic/30703/
Формируется навес унаследованной недвижимости. Сейчас он сдержит цены, но затем их придавит.
Zebra львиная доля того что наследуется это убитые хрущи и панельки от бабушек, и даже не на Троещине/Борщаговка а в мелких райцентрах типа Сквиры. Количество пожилого населения в райцентрах удручает, на одного молодого аборигена приходится 7-8 бабушек. Потому что молодежь вся которая могла выехала, ещё до войны, я бы сказал это устойчивый тренд начиная с 2008 года.
Ещё до войны я видел квартиры в сёлах 30км от Киева в продаже по 8куе, конечно без ремонта. То что лежит упасть не может. Кстати у таких квартир есть шанс найти хозяев из числа переселенцев у которых в накоплениях как раз примерно такая сумма, ни в Европе ни в Киеве с 8куе делать нечего.
В Киеве львиная доля квартир сдавались в аренду, не помню точно цифру, но много. Если арендаторы решили съехать всерьез и надолго этот рынок ждёт кризис. Кроме того никто не отменял тренд переезда из старого в новое. Так что старый фонд может серьезно рухнуть без финансовой поддержки. Уже сейчас хрущ на окраине Киева стоит примерно как аналогичный в Кропивницком, что можно наверное считать дном.
До окончания войны я просвета не вижу. Тренд на выезд усилился зимой, когда были блэкауты, которые неприятно впечатлили слабонервных. А таких у нас большинство.
vitaliian написав:Zebra львиная доля того что наследуется это убитые хрущи и панельки от бабушек, и даже не на Троещине/Борщаговка а в мелких райцентрах типа Сквиры. Количество пожилого населения в райцентрах удручает, на одного молодого аборигена приходится 7-8 бабушек. Потому что молодежь вся которая могла выехала, ещё до войны, я бы сказал это устойчивый тренд начиная с 2008 года.
Ещё до войны я видел квартиры в сёлах 30км от Киева в продаже по 8куе, конечно без ремонта. То что лежит упасть не может. Кстати у таких квартир есть шанс найти хозяев из числа переселенцев у которых в накоплениях как раз примерно такая сумма, ни в Европе ни в Киеве с 8куе делать нечего.
В Киеве львиная доля квартир сдавались в аренду, не помню точно цифру, но много. Если арендаторы решили съехать всерьез и надолго этот рынок ждёт кризис. Кроме того никто не отменял тренд переезда из старого в новое. Так что старый фонд может серьезно рухнуть без финансовой поддержки. Уже сейчас хрущ на окраине Киева стоит примерно как аналогичный в Кропивницком, что можно наверное считать дном.
До окончания войны я просвета не вижу. Тренд на выезд усилился зимой, когда были блэкауты, которые неприятно впечатлили слабонервных. А таких у нас большинство.
Вы удивитесь, но с наступлением тепла некоторые из мигрантов потянулись на родину. Да, прибывает все еще несколько больше, чем уезжает обратно. Но все равно, тенденция имеет место быть.
Дивно, що і в частково розбиті села Мико і Херсонської області теж повертаються люди! Цікаво, чи вони "на постійно", чи лише тимчасово - оглянути що розбито/що залишилось?
От реально - молодій сім'ї з якогось напіврозбитого села - чому зараз не виїхати, якщо до цього часу перебували десь у родичів в ЗУ? Максимум, то позбирали речі, якщо ще щось цінне залишилось - і гайда у Європу!)) Важко працювати в селі і так звикли... - то можна і в Європі так працювати, але вже за зовсім інший рівень життя!
vitaliian написав:Zebra львиная доля того что наследуется это убитые хрущи и панельки от бабушек, и даже не на Троещине/Борщаговка а в мелких райцентрах типа Сквиры. Количество пожилого населения в райцентрах удручает, на одного молодого аборигена приходится 7-8 бабушек. Потому что молодежь вся которая могла выехала, ещё до войны, я бы сказал это устойчивый тренд начиная с 2008 года.
Ещё до войны я видел квартиры в сёлах 30км от Киева в продаже по 8куе, конечно без ремонта. То что лежит упасть не может. Кстати у таких квартир есть шанс найти хозяев из числа переселенцев у которых в накоплениях как раз примерно такая сумма, ни в Европе ни в Киеве с 8куе делать нечего.
В Киеве львиная доля квартир сдавались в аренду, не помню точно цифру, но много. Если арендаторы решили съехать всерьез и надолго этот рынок ждёт кризис. Кроме того никто не отменял тренд переезда из старого в новое. Так что старый фонд может серьезно рухнуть без финансовой поддержки. Уже сейчас хрущ на окраине Киева стоит примерно как аналогичный в Кропивницком, что можно наверное считать дном.
До окончания войны я просвета не вижу. Тренд на выезд усилился зимой, когда были блэкауты, которые неприятно впечатлили слабонервных. А таких у нас большинство.
Вы удивитесь, но с наступлением тепла некоторые из мигрантов потянулись на родину. Да, прибывает все еще несколько больше, чем уезжает обратно. Но все равно, тенденция имеет место быть.
это только проведать близких до октября, потом опять выезд, тяжело людям жить и работать в таких условиях