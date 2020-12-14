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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:40
Успіх написав:
От реально - молодій сім'ї з якогось напіврозбитого села - чому зараз не виїхати, якщо до цього часу перебували десь у родичів в ЗУ
полкиева выехало, чего спрашивается. За халявный супом. Одна мне написала страшно, птамуш по Киеву ракетами стреляют, а она их боится. Что тогда про защитников на нуле говорить, если некоторым в Киеве страшно.
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vitaliian
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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:47
vitaliian написав:Zebra
львиная доля того что наследуется это убитые хрущи и панельки от бабушек, и даже не на Троещине/Борщаговка а в мелких райцентрах типа Сквиры. Количество пожилого населения в райцентрах удручает, на одного молодого аборигена приходится 7-8 бабушек. Потому что молодежь вся которая могла выехала, ещё до войны, я бы сказал это устойчивый тренд начиная с 2008 года.
Ещё до войны я видел квартиры в сёлах 30км от Киева в продаже по 8куе, конечно без ремонта. То что лежит упасть не может. Кстати у таких квартир есть шанс найти хозяев из числа переселенцев у которых в накоплениях как раз примерно такая сумма, ни в Европе ни в Киеве с 8куе делать нечего.
В Киеве львиная доля квартир сдавались в аренду, не помню точно цифру, но много. Если арендаторы решили съехать всерьез и надолго этот рынок ждёт кризис. Кроме того никто не отменял тренд переезда из старого в новое. Так что старый фонд может серьезно рухнуть без финансовой поддержки. Уже сейчас хрущ на окраине Киева стоит примерно как аналогичный в Кропивницком, что можно наверное считать дном.
До окончания войны я просвета не вижу. Тренд на выезд усилился зимой, когда были блэкауты, которые неприятно впечатлили слабонервных. А таких у нас большинство.
Реальный кейс - умер екс-чиновник, а у него с десяток квартир в новых домах - одна дочка в Грузии, другая тут. А вдруг у него еще объявятся внебрачные дети после войны?
Наследство это не только бабушатники в мухосрансках, состоятельные люди тоже смертны.
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Zebra
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