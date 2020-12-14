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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10850108511085210853
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:47

  vitaliian написав:Zebra львиная доля того что наследуется это убитые хрущи и панельки от бабушек, и даже не на Троещине/Борщаговка а в мелких райцентрах типа Сквиры. Количество пожилого населения в райцентрах удручает, на одного молодого аборигена приходится 7-8 бабушек. Потому что молодежь вся которая могла выехала, ещё до войны, я бы сказал это устойчивый тренд начиная с 2008 года.

Ещё до войны я видел квартиры в сёлах 30км от Киева в продаже по 8куе, конечно без ремонта. То что лежит упасть не может. Кстати у таких квартир есть шанс найти хозяев из числа переселенцев у которых в накоплениях как раз примерно такая сумма, ни в Европе ни в Киеве с 8куе делать нечего.

В Киеве львиная доля квартир сдавались в аренду, не помню точно цифру, но много. Если арендаторы решили съехать всерьез и надолго этот рынок ждёт кризис. Кроме того никто не отменял тренд переезда из старого в новое. Так что старый фонд может серьезно рухнуть без финансовой поддержки. Уже сейчас хрущ на окраине Киева стоит примерно как аналогичный в Кропивницком, что можно наверное считать дном.

До окончания войны я просвета не вижу. Тренд на выезд усилился зимой, когда были блэкауты, которые неприятно впечатлили слабонервных. А таких у нас большинство.

Реальный кейс - умер екс-чиновник, а у него с десяток квартир в новых домах - одна дочка в Грузии, другая тут. А вдруг у него еще объявятся внебрачные дети после войны?
Наследство это не только бабушатники в мухосрансках, состоятельные люди тоже смертны.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:56

Zebra
И Кинг с Либо на связь не выходят, а там есть что делить детям.
Возможно частично вы правы
Но по сравнению со смертностью пенсионеров от нервов и во время сирен(со сценами из детства во вpемя WW2 перед глазами) это единичные случаи
Рынок они не обвалят
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати в Марике сейчас коммерция идёт с дисконтом 75%, база что стоила лям, у знакомого знакомого ушла за 250, другой его знакомый подвалоцоколь(как офисный бывший центр) хотел продать, но там даги базу себе устроили, он и сам на 25 % кавказец, нашли их командира телефон, поговорили - тот сказал что три года он тут не хозяин, а потом на всё воля аллаха.
Но покупатель был на тот подвал и реальный
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:32

барабашов вложить 250куе в Мариуполь нужно титановые яйца иметь. Там серая зона, отожмут, а будешь сильно против - пристрелят. Учёта умерших и причин их смерти никто не ведёт. Безнаказанность и беззаконие.
vitaliian
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