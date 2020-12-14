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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:47
vitaliian написав:Zebra
львиная доля того что наследуется это убитые хрущи и панельки от бабушек, и даже не на Троещине/Борщаговка а в мелких райцентрах типа Сквиры. Количество пожилого населения в райцентрах удручает, на одного молодого аборигена приходится 7-8 бабушек. Потому что молодежь вся которая могла выехала, ещё до войны, я бы сказал это устойчивый тренд начиная с 2008 года.
Ещё до войны я видел квартиры в сёлах 30км от Киева в продаже по 8куе, конечно без ремонта. То что лежит упасть не может. Кстати у таких квартир есть шанс найти хозяев из числа переселенцев у которых в накоплениях как раз примерно такая сумма, ни в Европе ни в Киеве с 8куе делать нечего.
В Киеве львиная доля квартир сдавались в аренду, не помню точно цифру, но много. Если арендаторы решили съехать всерьез и надолго этот рынок ждёт кризис. Кроме того никто не отменял тренд переезда из старого в новое. Так что старый фонд может серьезно рухнуть без финансовой поддержки. Уже сейчас хрущ на окраине Киева стоит примерно как аналогичный в Кропивницком, что можно наверное считать дном.
До окончания войны я просвета не вижу. Тренд на выезд усилился зимой, когда были блэкауты, которые неприятно впечатлили слабонервных. А таких у нас большинство.
Реальный кейс - умер екс-чиновник, а у него с десяток квартир в новых домах - одна дочка в Грузии, другая тут. А вдруг у него еще объявятся внебрачные дети после войны?
Наследство это не только бабушатники в мухосрансках, состоятельные люди тоже смертны.
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Zebra
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Додано: Суб 25 бер, 2023 12:56
Zebra
И Кинг с Либо на связь не выходят, а там есть что делить детям.
Возможно частично вы правы
Но по сравнению со смертностью пенсионеров от нервов и во время сирен(со сценами из детства во вpемя WW2 перед глазами) это единичные случаи
Рынок они не обвалят
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барабашов
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Додано: Суб 25 бер, 2023 13:01
Кстати в Марике сейчас коммерция идёт с дисконтом 75%, база что стоила лям, у знакомого знакомого ушла за 250, другой его знакомый подвалоцоколь(как офисный бывший центр) хотел продать, но там даги базу себе устроили, он и сам на 25 % кавказец, нашли их командира телефон, поговорили - тот сказал что три года он тут не хозяин, а потом на всё воля аллаха.
Но покупатель был на тот подвал и реальный
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барабашов
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Додано: Суб 25 бер, 2023 13:32
барабашов вложить 250куе в Мариуполь нужно титановые яйца иметь. Там серая зона, отожмут, а будешь сильно против - пристрелят. Учёта умерших и причин их смерти никто не ведёт. Безнаказанность и беззаконие.
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vitaliian
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Додано: Суб 25 бер, 2023 14:35
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1973cc11
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Додано: Суб 25 бер, 2023 14:51
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vitaliian
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Додано: Суб 25 бер, 2023 15:56
1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsya-odnokomnatnaya-na-sineozernom-massive-vinogradar-IDRqY0Z.html
Це добре чи погано?
Щось подібне у Львові відсотків на 30 дорожче буде коштувати в спальнику.
Пи. Си. Наскільки розумію власники за кордоном, що навіть фоток не можуть зробити.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 16:04
1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsya-odnokomnatnaya-na-sineozernom-massive-vinogradar-IDRqY0Z.html
Це добре чи погано?
Район в плане контингента еще тот.
ХЗ может лет через десять туда метро поблизости дотянут.
Я б не брал
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Хомякоид
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Додано: Суб 25 бер, 2023 16:33
Хомякоид написав: 1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsya-odnokomnatnaya-na-sineozernom-massive-vinogradar-IDRqY0Z.html
Це добре чи погано?
Район в плане контингента еще тот.
ХЗ может лет через десять туда метро поблизости дотянут.
Я б не брал
Ви хоч раз були на Вєнікє?
Норм район, не гірше і не кращє ніж інші спальнікі.
А об'ява схожа на замануху, бо фоток взагалі немає)))
Але ціни вже починають валитися, це факт, кто не продасть сьогодні продасть пізніше, але вже значно дешевше(с).
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somilitark
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Додано: Суб 25 бер, 2023 16:56
somilitark написав: Хомякоид написав: 1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsya-odnokomnatnaya-na-sineozernom-massive-vinogradar-IDRqY0Z.html
Це добре чи погано?
Район в плане контингента еще тот.
ХЗ может лет через десять туда метро поблизости дотянут.
Я б не брал
Ви хоч раз були на Вєнікє?
Норм район, не гірше і не кращє ніж інші спальнікі.
А об'ява схожа на замануху, бо фоток взагалі немає)))
Але ціни вже починають валитися, це факт, кто не продасть сьогодні продасть пізніше, але вже значно дешевше(с).
На Вєніку на Межевій прожив три роки, навіть в качалку ходив біля цієї квартири.
Так що контингент там я бачив та спілуквався. https://news.finance.ua/ua/taryfy-na-vo ... -1-kvitnya
Водопостачання в два рази з першого квітня. До дорожая
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Хомякоид
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