vitaliian написав:

львиная доля того что наследуется это убитые хрущи и панельки от бабушек, и даже не на Троещине/Борщаговка а в мелких райцентрах типа Сквиры. Количество пожилого населения в райцентрах удручает, на одного молодого аборигена приходится 7-8 бабушек. Потому что молодежь вся которая могла выехала, ещё до войны, я бы сказал это устойчивый тренд начиная с 2008 года.Ещё до войны я видел квартиры в сёлах 30км от Киева в продаже по 8куе, конечно без ремонта. То что лежит упасть не может. Кстати у таких квартир есть шанс найти хозяев из числа переселенцев у которых в накоплениях как раз примерно такая сумма, ни в Европе ни в Киеве с 8куе делать нечего.В Киеве львиная доля квартир сдавались в аренду, не помню точно цифру, но много. Если арендаторы решили съехать всерьез и надолго этот рынок ждёт кризис. Кроме того никто не отменял тренд переезда из старого в новое. Так что старый фонд может серьезно рухнуть без финансовой поддержки. Уже сейчас хрущ на окраине Киева стоит примерно как аналогичный в Кропивницком, что можно наверное считать дном.До окончания войны я просвета не вижу. Тренд на выезд усилился зимой, когда были блэкауты, которые неприятно впечатлили слабонервных. А таких у нас большинство.